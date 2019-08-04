Первая ничья в Премьер-лиге: обзор матча "Заря" – "Днепр-1"

В воскресенье, 4 августа, была зафиксирована первая ничья в нынешнем чемпионате Украины. В поединке второго тура Премьер-лиги разошлись миром "Заря" и "Днепр-1".
Хозяева доминировали с первых минут, но сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты... "Днепр" забил в компенсированное время к первом тайму. Отличился Когут. Луганчане ушли от поражения после перерыва усилиями Кочергина.
"Заря" – "Днепр-1" – 1:1
Голы: Кочергин (70) – Когут (45+3)
"Заря": Шевченко, Вернидуб,Тымчик, Михайличенко, Громов (Леднев, 80), Хомченовский (Лунев, 62), Кочергин, Чеберко, Иванисеня, Юрченко, Будковский.
"Днепр-1": Клищук, Сафронов, Логинов, Лопыренок (Папа Гуйе, 78), Назаренко (Снижко, 90+3), Когут, Булеца (Вакулко, 66), Полевой, Батагов, Чичиков, Супряга.
Предупреждения: Вернидуб (26), Хомченовский (50), Чеберко (51) - Батагов (38), Сафронов (39), Назаренко (44), Когут (45), Клищук (83).
Обзор матча "Заря" – "Днепр-1"
Напомним, что сегодня чемпион страны донецкий "Шахтер" разгромил львовские "Карпаты" – 3:0. Голы у победителей забивали Марлос, Мораес и Исмаили.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк