Луганчане ушли от поражения в поединке с новичком Премьер-лиги

"Днепр-1" открыл счет в конце первого тайма / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Первая ничья в Премьер-лиге: обзор матча "Заря" – "Днепр-1" https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/733/701/5d4733701ca22.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/733/701/5d4733701ca22.jpg 2019-08-04T22:35:42+03:00 ЧУ по футболу 2019 Луганчане ушли от поражения в поединке с новичком Премьер-лиги

В воскресенье, 4 августа, была зафиксирована первая ничья в нынешнем чемпионате Украины. В поединке второго тура Премьер-лиги разошлись миром "Заря" и "Днепр-1".

Хозяева доминировали с первых минут, но сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты... "Днепр" забил в компенсированное время к первом тайму. Отличился Когут. Луганчане ушли от поражения после перерыва усилиями Кочергина.

"Заря" – "Днепр-1" – 1:1

Голы: Кочергин (70) – Когут (45+3)



"Заря": Шевченко, Вернидуб,Тымчик, Михайличенко, Громов (Леднев, 80), Хомченовский (Лунев, 62), Кочергин, Чеберко, Иванисеня, Юрченко, Будковский.

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"Днепр-1": Клищук, Сафронов, Логинов, Лопыренок (Папа Гуйе, 78), Назаренко (Снижко, 90+3), Когут, Булеца (Вакулко, 66), Полевой, Батагов, Чичиков, Супряга.



Предупреждения: Вернидуб (26), Хомченовский (50), Чеберко (51) - Батагов (38), Сафронов (39), Назаренко (44), Когут (45), Клищук (83).

Обзор матча "Заря" – "Днепр-1"

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