Президент УПЛ хочет познакомиться с Зеленским

Томас Гримм не против встречи с президентом Украины

Томас Гримм / Фото: официальный сайт УПЛ

Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм признался, что хотел бы познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

"Я знаю, что он был в Одессе на Суперкубке, но я также знаю, что его расписание было сильно насыщенным. Возможно, что у него были планы поважнее, чем встреча с президентом УПЛ, но для меня это была бы большая честь. Я бы с удовольствием с познакомился бы с президентом Зеленским", – рассказал Гримм.

Как мы писали ранее, "Карпаты" поднялись с дна Премьер-лиги, взяв очко в матче с "Мариуполем". В домашнем поединке с участником Лиги Европы львовяне забили свой первый мяч в сезоне.

Также сообщалось, что ультрас "Динамо" устроили креативный перформанс в матче с "Шахтером". На трибунах НСК "Олимпийский" они организовали поддержку команды в стиле пляжной вечеринки. Перед матчем болельщики "бело-синих" вывесили тематический баннер: "Геть із пляжу! Ми тут ляжем!". На баннере изображен молодой человек, который отдыхает на пляже. Позади него виднеется эмблема киевского клуба.

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