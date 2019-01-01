Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
28,1

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

Привет Хацкевичу: игрок "Зари" стал лучшим игроком третьего тура УПЛ

Сегодня, 11:31

Русин опередил игроков "Шахтера" и "Ворсклы"

Назарий Русин

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Нападающий луганской "Зари" Назарий Русин признан лучшим игроком третьего тура Украинской Премьер-лиги. Футболист показал отличную игру в матче чемпионата Украины. 

Победа на глазах у Беринчика и "шпионов": как "Заря" обыгрывала в Киеве сенсационный "Колос"

Реклама

В матче против "Колоса" (3:1) форвард команды Назарий Русин оформил гол и отдал голевую передачу. К слову, этот матч стал для 20-летнего форварда дебютным за Зарю в УПЛ – на прошлой неделе он вышел на замену в поединке Лиги Европы против ЦСКА.

В тренде
Украину накроет сильная жара: синоптики рассказали, какой будет погода

Обзор матча "Колос" – "Заря" – 1:3

Также на звание лучшего в туре претендовали хавбеки "Шахтера" Тайсон и Марлос, полузащитник "Ворсклы" Эдин Шехич и хавбек "Зари" Богдан Леднев.

Отметим, что ранее в лагере "Динамо" сделали заявление о ситуации с переходом Шапаренко в "Зарю". Сотрудник "Динамо" Киев TV" Андрей Шахов-младший опроверг возможную аренду полузащитника киевлян в луганский клуб, сообщив, что в отеле "Зари" Шапаренко не вел переговоров с руководством луганчан, а общался с друзьями, с которыми знаком еще по выступлениям за U-19.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Заря Луганск УПЛ Назарий Русин

Источник: официальный сайт УПЛ

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019
Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины
Расписание и результаты второго тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...