Привет Хацкевичу: игрок "Зари" стал лучшим игроком третьего тура УПЛ

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Нападающий луганской "Зари" Назарий Русин признан лучшим игроком третьего тура Украинской Премьер-лиги. Футболист показал отличную игру в матче чемпионата Украины.

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В матче против "Колоса" (3:1) форвард команды Назарий Русин оформил гол и отдал голевую передачу. К слову, этот матч стал для 20-летнего форварда дебютным за Зарю в УПЛ – на прошлой неделе он вышел на замену в поединке Лиги Европы против ЦСКА.

Обзор матча "Колос" – "Заря" – 1:3

Также на звание лучшего в туре претендовали хавбеки "Шахтера" Тайсон и Марлос, полузащитник "Ворсклы" Эдин Шехич и хавбек "Зари" Богдан Леднев.

Отметим, что ранее в лагере "Динамо" сделали заявление о ситуации с переходом Шапаренко в "Зарю". Сотрудник "Динамо" Киев TV" Андрей Шахов-младший опроверг возможную аренду полузащитника киевлян в луганский клуб, сообщив, что в отеле "Зари" Шапаренко не вел переговоров с руководством луганчан, а общался с друзьями, с которыми знаком еще по выступлениям за U-19.

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