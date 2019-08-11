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Загадочные переговоры: в лагере "Динамо" сделали заявление о переходе Шапаренко в "Зарю"

Сегодня, 16:27

Появилась новая информация о том, с кем именно полузащитник киевлян встречался в столичном отеле

Николай Шапаренко

Николай Шапаренко / Фото: Instagram

Сотрудник "Динамо" Киев TV Андрей Шахов-младший опроверг возможный переход полузащитника киевлян Николая Шапаренко в "Зарю". "На счет Шапаренко. Из Болгарии "Заря" прилетела сразу в Киев и здесь готовилась к матчу с "Колосом". В луганской команде у Коли есть близкие друзья еще по выступлениям за U-19. Именно к ним в гостиницу и ездил в гости Шапаренко! Ни с каким руководством "Зари" он не вел переговоров и свое будущее связывает с "Динамо", – написал на своей странице в соцсети Шахов.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок "Динамо" Шапаренко может перебраться в "Зарю". Дескать, 20-летний хавбек встречался с тренерским штабом луганской "Зари" в "President Hotel" в Киеве. Предполагалось, что Шапаренко может пополнить ряды команды Виктора Скрипника на правах аренды. 

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Стоит отметить, что недавно Николай Шапаренко был отправлен в дубль "Динамо". Александра Хацкевича не устраивает физическая форма полузащитника. Как уточнил наставник киевлян, Шапаренко, тем не менее, остается в команде, в которой, по словам тренера, есть солидная конкуренция.

Смотрите, как Шапаренко забивает за "Динамо"

Как известно, в конце прошлого сезона динамовец Шапаренко состриг свою шевелюру. Футболист попрощался с длинными волосами, которые делали его самым заметным футболистом на поле независимо от качества игры. "Гаттузо", – сравнил постригшегося Шапаренко с тогдашним тренером "Милана" партнер Николая по "Динамо" Томаш Кендзера.

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Динамо Киев Заря Луганск Николай Шапаренко

Источник: Сегодня|Спорт

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