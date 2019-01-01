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Репетиция перед Лигой Европы: обзор матча "Карпаты" – "Заря" в чемпионате Украины

25 августа, 19:57

Гол и лучшие моменты матча 5 тура чемпионата Украины

В пятом туре чемпионата Украины луганская "Заря" на выезде обыграла львовские "Карпаты" благодаря голу Филиппа Будковского и прервала свою серию из двух поражений подряд. Напомним, перед этим команда Виктора Скрипника потерпела фиаско в поединках с "Александрией" и "Эспаньолом" в квалификации Лиги Европы.

Теперь луганчане в хорошем настроении будут готовиться к ответному матчу с "Эспаньлолом" в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. Чтобы выйти в групповой этап команде Скрипника нужно забить два мяча и при этом не пропустить. Букмекеры дают "Заре" только 10 процентов вероятности выхода в групповой этап.

"Карпаты" – "Заря" – 0:1
Гол: Будковский (58)

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"Карпаты": Пидкивка, Ковтун, Мартинс, Халль, Дубинчак, Ди Франко (Жоао Диого, 73), Гуцуляк, Клец (Лейус, 79), Вербный, Вакуленко, Понде.

"Заря": Шевченко, Михайличенко, Каменюка (Тымчик, 90), Белый, Кочергин, Иванисеня, Хомченовский, Чеберко, Юрченко (Арвеладзе, 77), Будковский, Русин (Леднев, 72).

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Предупреждения: Каменюка (52), Вакуленко (67), Понде (67), Иванисеня (67), Хомченовский (79), Белый (85), Будковский (89).

Напомним, что вчера "Динамо" не смогло обыграть аутсайдера в первом матче под руководство Алексея Михайличенко. Пи этом киевляне были в роли догоняющих.

Смотрите, как "Динамо" выиграло свой последний матч под руководством Хацкевича

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Источник: Сегодня|Спорт

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