10% на проход в группу Лиги Европы: букмекеры оценили шансы "Зари" на реванш над "Эспаньолом"

Букмекеры понизили и так невысокие шансы луганской "Зари" пройти в групповой этап Лиги Европы после первого матча плей-офф раунда квалификации против испанского "Эспаньола". Напомним, вчера в Барселоне "Заря" уступила "Эспаньолу" 1:3. Луганчане первыми открыли счет в матче, а во втором тайме Никита Шевченко отразил пенальти, но этого оказалось мало. Обзор матча "Эспаньол" – "Заря" – 3:1.
Так, букмекеры оценивают шансы "Зари" выйти в следующий раунд коэффициентом 9.30, в то время как перед первым матчем он равнялся 5.00. На "Эспаньол" коэффициент стал еще меньше – 1.06 против 1.17. Если перевести эти числа в проценты, то шансы Зари сыграть в групповом этапе Лиги Европы составляют всего 10%.
Отметим, что путевку в группу луганчане получат только в случае победы дома с разницей в два мяча и при этом не пропустить, чтобы не усложнять себе жизнь. К слову, коэффициент на победу команды Виктора Скрипника в ответном матче – 3.20, на ничью – 3.35, на победу "Эспаньола" – 2.25.
Итоги первого матча прокомментировал Виктор Скрипник: "Едем с интригой домой. Два мяча забить тяжело, но мы будем пытаться". Наставник "Зари" настроен оптимистично после поражения в первом матче с "Эспаньолом".
Напомним, у "Зари" имеется успешный опыт еврокубковых матчей в Испании. Два года назад в групповом раунде Лиги Европы луганчане, возглавляемые тогда Юрием Вернидубом, обыграли в Бильбао тамошний "Атлетик" со счетом 1:0.
Правда, затем в Запорожье "Атлетик" взял уверенный реванш и в итоге вышел из группы Лиги Европы, а луганчане прекратили борьбу в еврокубках.
Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы
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