С небес – на землю: у чемпионов мира Супряги и Булецы возникли проблемы в "Днепре-1"

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Нападающий "Днепра-1" Владислав Супряга, принадлежащий киевскому "Динамо", пропустил игру 4-го тура УПЛ против "Ворсклы" (1:1). Как стало известно, автор двух голов в финале молодежного чемпионата мира повредил бедро, поэтому даже не попал в заявку на встречу.с полтавчанами. Сроки его восстановления пока не называются.

Смотрите обзор матча "Ворскла" – "Днепр-1"

Проблемы возникли и у другого чемпионата мира из "Днепра-1", принадлежащего "Динамо", – Сергея Булецы. Тренер днепрян Дмитрий Михайленко остался недоволен его действиями в поединке третьего тура против "Десны" (0:1), как результат, Булеца потерял место в основе – против "Ворсклы" в субботу, 17 августа, Сергей вышел на замену лишь на 66-й минуте.

"Их нехватка сегодня не сказалась, – отметил после ничьей с "Ворсклой" главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко. -. Если говорить о качестве игры, то сегодня была наша самая качественная игра со старта чемпионата. Причины отсутствия Влада Супряги – медицинские. Он получил повреждение в предыдущем матче. А отсутствие Сергея Булецы – это реакция на нашу слабую игру в предыдущем туре. Нам хочется больше движения, больше агрессии, больше вовлеченности в игру. В принципе, это касается всей молодежи. Но сегодня в этом плане у меня нареканий нет".

Владислав Супряга и его девушка Даша Савина / Фото: Instagram

Как мы писали ранее, четвертый тур чемпионата пропускает киевское "Динамо", чей матч с "Мариуполем" перенесен на 25 сентября. Таким образом, Алексей Михайличенко дебютирует у руля киевлян в День Независимости – 24 августа "бело-синие" примут "Олимпик". А накануне Михайличенко провел первую тренировку с "Динамо".

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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