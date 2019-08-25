"Шахтер" – "Мариуполь": смотреть онлайн матча пятого тура Премьер-лиги

Чемпионы Украины в знаковый для себя день принимают в Харькове участников Лиги Европы

Чемпионы против мариупольцев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 25 августа, на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове состоится матч пятого тура Премьер-лиги Украины "Шахтер" – "Мариуполь". Начало – в 19:30. "Горняки" являются единственной командой нынешнего чемпионата, не потерявшей ни одного очка. Команда Луиша Каштру выиграла все свои четыре поединка. Если "Шахтер" победит и в этот раз, то увеличит свой отрыв от конкурента в борьбе за золотые медали "Динамо" уже до восьми пунктов.

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"ШАХТЕР" – "МАРИУПОЛЬ" – 0:0

В майской встрече "Шахтер" был на голову сильнее "Мариуполя" (4:0)

Поединок 5-го тура УПЛ "Шахтер" – "Мариуполь" проходит в знаковую для "горняков" дату – 25 августа, когда отмечается 150-летие Донецка и День шахтера. По этому случаю "Шахтер" выйдет против "Мариуполя" в уникальной форме – на футболки "горняков" нанесен символ Донецка и надпись "150 років".

Личные встречи "Шахтера" и "Мариуполя". История противостония "Шахтера" и "Мариуполя" насчитывает 47 поединков. 44 из них выиграл "Шахтер", три матча завершились вничью, в активе "Мариуполя" пока нет ни единой победы. Общая разница мячей в поединках этих команд – 125:28 в пользу "горняков".

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Букмекеры о матче "Шахтер" – "Мариуполь". Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в том, что команда Луиша Каштру 25 августа продолжит свою выигрышную серию. На победу "Шахтера" в этом матче установлен коэффициент 1.05, на ничью – 9.25, на победу "Мариуполя" – 26,0. Таким образом вероятность выигрыша "горняков" оценивается в 87 процентов, ничейного исхода – в 10 процентов, а победы мариупольцев – в 3 процента.

Наиболее вероятным счетом в матче "Шахтер" – "Мариуполь" букмекеры называют 3:0 в пользу "орнажево-черных". Коэффициент на этот исход – 5.75.

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Прибытие "Шахтера" в Харьков на матч с "Мариуполем"

Заявления тренеров перед матчем "Шахтер" – "Мариуполь"

"Мариуполь" старается проводить атаки на флангах, делает много вертикальных передач, сужается и закрывается в момент обороны. Чаще всего они формируют линию из пятерых (4+1) и полностью закрывают пространство между линиями, что не позволяет нам развивать свои атаки. Нужно будет иметь больше терпения. Сложный поединок, как и все, что были до этого. Постараемся развивать быстрый атакующий футбол, чтобы вскрыть оборону "Мариуполя" и не отступить от своей цели – играть хорошо и побеждать", – заявил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

"Понятное дело, в этом матче не примут участие арендованные футболисты. Не готов Руслан Фомин. Сергей Горбунов занимается индивидуально, по нему будем принимать решение в ближайшее время. Учитывая, что ни Фомин, ни Горбунов не готовы, конечно, вариантов для ротации меньше. Нас не так много. Есть десять человек плюс подтянем молодых ребят из дубля. Тем не менее, чтобы становиться сильнее, нужно играть с сильным соперником. План на игру? В нашем списке четыре защитника и четыре полузащитника, играть в открытый футбол мы просто не сможем. На данный момент мы не увидели у "Шахтера" каких-то слабых сторон, которыми смогли бы воспользоваться. Поэтому, прежде всего, хотим обеспечить надежную игру в обороне", – заявил перед игрой с "Шахтером" главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич.

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