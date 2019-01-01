"Шахтер" представил уникальную форму, в которой сыграет против "Мариуполя"

В воскресенье, 25 августа, на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове "Шахтер" в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги примет "Мариуполь". В этот день Донецку исполнится 150 лет, также 25 августа отмечается День шахтера. В связи с этим "горняки" сыграют против азовцев в особенной форме – с символом города и надписью "150 років". Уникальную экипировку чемпионы Украины представили на своих страницах в соцсетях.
Отметим, что букмекеры практически не сомневаются в продолжении победной серии команды Луиша Каштру. На то, что "Шахтер" обыграет мариупольцев, установлен коэффициент 1.04, на ничью - 9.50, на выигрыш гостей - 29.00.
Однако в "Мариуполе" накануне пригрозили испортить "Шахтеру" праздник. В азовской команде заявили, что намерены отобрать очки у чемпионов. "Мы на тренировках уделяем особое внимание действиям в атаке. Поэтому будем стараться забить", – говорит полузащитник ФК "Мариуполь" Илья Путря.
Смотрите обзор майского матча "Шахтер" – "Мариуполь" (4:0):
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