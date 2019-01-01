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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" представил уникальную форму, в которой сыграет против "Мариуполя"

24 августа, 14:23

Футболки чемпионов Украины в игре пятого тура УПЛ украсят символ Донецка и надпись "150 років"

Форма "Шахтера" на матч с "Мариуполем"

Форма "Шахтера" на матч с "Мариуполем" / Фото: Facebook

В воскресенье, 25 августа, на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове "Шахтер" в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги примет "Мариуполь". В этот день Донецку исполнится 150 лет, также 25 августа отмечается День шахтера. В связи с этим "горняки" сыграют против азовцев в особенной форме – с символом города и надписью "150 років". Уникальную экипировку чемпионы Украины представили на своих страницах в соцсетях.

Отметим, что букмекеры практически не сомневаются в продолжении победной серии команды Луиша Каштру. На то, что "Шахтер" обыграет мариупольцев, установлен коэффициент 1.04, на ничью - 9.50, на выигрыш гостей - 29.00. 

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Однако в "Мариуполе" накануне пригрозили испортить "Шахтеру" праздник. В азовской команде заявили, что намерены отобрать очки у чемпионов. "Мы на тренировках уделяем особое внимание действиям в атаке. Поэтому будем стараться забить", – говорит полузащитник ФК "Мариуполь" Илья Путря. 

Смотрите обзор майского матча "Шахтер" – "Мариуполь" (4:0):

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Как мы писали ранее, Витор Буэно отговаривает бразильцев от перехода в киевский клуб: "Выбирайте "Шахтер", а не "Динамо". После конфликта с Хацкевичем полузащитник "Сантоса" не рекомендует своим землякам подписывать контракты с динамовцами.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
4
4
0
0
10
2
8
12
Забитые 2
Пропущеные 10
Разница 8
Результаты последних матчей: В В В В
2
ДеснаДеснаДес
4
2
1
1
4
2
2
7
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В В П
3
ЗаряЗаряЗар
4
2
1
1
6
4
2
7
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В
4
КолосКолосКол
4
2
1
1
4
4
0
7
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П В В
5
ДинамоДинамоДин
3
2
0
1
6
2
4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница 4
Результаты последних матчей: П В В
6
АлександрияАлександрияАле
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
4
1
2
1
4
3
1
5
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П Н В
8
МариупольМариупольМар
3
1
1
1
4
4
0
4
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В П
9
ВорсклаВорсклаВор
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н В П П
10
КарпатыКарпатыКар
4
1
1
2
4
7
-3
4
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: В Н П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
4
1
0
3
4
9
-5
3
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П В
12
ОлимпикОлимпикОли
4
0
0
4
2
8
-6
0
Забитые 8
Пропущеные 2
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П

Смотрите яркие эмоции наших спортсменов за время независимости:

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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форма чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Мариуполь

Источник: Сегодня|Спорт

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