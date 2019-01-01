"Шахтер" постарается обыграть "Мариуполь" в зрелищном стиле – Санжар

Роман Санжар / Фото: Канал Футбол

Бывший главный тренер "Олимпика" Роман Санжар поделился ожиданиями от завтрашнего матча 5-го тура чемпионата Украины по футболу между "Шахтером" и "Мариуполем".

"Сезон только начался, и уровень соперников пока был такой, что не дает возможности говорить о том, насколько успешно Каштру начал работать в "Шахтере". Нужно посмотреть на несколько матчей с серьезными соперниками, на несколько матчей с "Динамо". Тогда будет более полноценная картина. Сейчас только начало чемпионата, и все команды, в том числе и "Шахтер", еще не набрали полноценную форму, поэтому по поводу адаптации судить пока рановато, – говорит Санжар. - За счет чего азовцы могут добиться успеха? Везение "Мариуполя" и невезение "Шахтера". Только в таком случае. Потому что в каждом матче у "Шахтера" есть много голевых моментов, и "Мариуполю" будет очень сложно, учитывая класс игроков "Шахтера".

Поединок состоится в знаковую для "горняков" дату – 25 августа, когда будет отмечаться 150-летие Донецка и День шахтера. Букмекеры практически не сомневаются в продолжении победной серии команды Луиша Каштру, однако в "Мариуполе" грозят испортить "Шахтеру" праздник.

"Мотивированы будут обе команды, но для "Шахтера" мотивация будет особой. "Шахтер" – это флагман донецкого футбола, и название команды говорит само за себя. Поэтому, конечно, они захотят порадовать своих болельщиков победой и постараются сделать это в максимально красивом и зрелищном стиле", – считает Санжар.

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