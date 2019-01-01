Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

"Шахтер" постарается обыграть "Мариуполь" в зрелищном стиле – Санжар

24 августа, 19:07

Матч Премьер-лиги состоится в День Донецка и День шахтера

Роман Санжар

Роман Санжар / Фото: Канал Футбол

Бывший главный тренер "Олимпика" Роман Санжар поделился ожиданиями от завтрашнего матча 5-го тура чемпионата Украины по футболу между "Шахтером" и "Мариуполем".

"Сезон только начался, и уровень соперников пока был такой, что не дает возможности говорить о том, насколько успешно Каштру начал работать в "Шахтере". Нужно посмотреть на несколько матчей с серьезными соперниками, на несколько матчей с "Динамо". Тогда будет более полноценная картина. Сейчас только начало чемпионата, и все команды, в том числе и "Шахтер", еще не набрали полноценную форму, поэтому по поводу адаптации судить пока рановато, – говорит Санжар. - За счет чего азовцы могут добиться успеха? Везение "Мариуполя" и невезение "Шахтера". Только в таком случае. Потому что в каждом матче у "Шахтера" есть много голевых моментов, и "Мариуполю" будет очень сложно, учитывая класс игроков "Шахтера". 

Поединок состоится в знаковую для "горняков" дату – 25 августа, когда будет отмечаться 150-летие Донецка и День шахтера. Букмекеры практически не сомневаются в продолжении победной серии команды Луиша Каштру, однако в "Мариуполе" грозят испортить "Шахтеру" праздник.

"Мотивированы будут обе команды, но для "Шахтера" мотивация будет особой. "Шахтер" – это флагман донецкого футбола, и название команды говорит само за себя. Поэтому, конечно, они захотят порадовать своих болельщиков победой и постараются сделать это в максимально красивом и зрелищном стиле", – считает Санжар.

Смотрите яркие эмоции наших спортсменов за время независимости:

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Мариуполь Роман Санжар

Источник: Террикон

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу 2019
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019
"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: результаты 4-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
"Поставьте себя на место Суркиса": в России объяснили, почему тренером "Динамо" назначили МихайличенкоЧУ по футболу 2019
"Динамо" с Михайличенко опустили уже на пятое место в УПЛ: киевлян потеснила команда из селаЧУ по футболу 2019
Игроки
Игроки "Шахтера" хитро разыграли пенальти, повторив трюк Месси и Суареса: появилось видеоЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...