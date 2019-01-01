Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренера

20 августа, 20:37

На посту рулевого киевлян сменщик Хацкевича дебютирует в День Независимости - в поединке с "Олимпиком"

Михайличенко и его ассистент Евтушенко

Михайличенко и его ассистент Евтушенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Стали известны первые решения Алексея Михайличенко на посту главного тренера киевского "Динамо". Ранее мы уже писали, что новый коуч "Динамо" отказался от услуг финалиста Кубка Америки. Карлос Самбрано, ставший соавтором летнего успеха сборной Перу, оказался ненужен киевскому клубу. Теперь появилась информация и о других шагах Михайличенко во главе "бело-синих". В частности, он вернул в состав команды бразильского изгоя – защитника Сидклея.

"Динамо" отменило все выходные и работает в режиме двухразовых тренировок, – сообщил в своей программе известный спортивный журналист Игорь Цыганык. – Кроме того, Михайличенко вернул в основной состав команды тех игроков, на которых Хацкевич не рассчитывал. Неплохо, например, выглядит Сидклей".

"Перед Михайличенко стоит задача – выиграть чемпионат Украины и напрямую попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Задача озвучена президентом клуба. Михайличенко это воспринял и согласился", – добавил Цыганык.

Тренерский штаб "Динамо"

Тренерский штаб "Динамо" / Фото: Dynamo.kiev.ua

Отметим, что хотя Михайличенко и не провел еще ни одного матча у руля киевского "Динамо", его команда уже опустилась на пятое место в таблице украинской Премьер-лиги. Это произошло после того, как в Чернигове местная "Десна" и команда из села Ковалевка "Колос" сыграли вничью 0:0 в матче четвертого тура чемпионата. Таким образом, "Десна" и "Колос" набрали по семь очков и выдавили из топ-тройки УПЛ "Динамо", имеющее в своем активе лишь шесть турнирных пунктов.

Улучшить свое положение в УПЛ "Динамо" попытается в День Незавимости – 24 августа Михайличенко дебютирует на посту главного тренера киевлян в домашней игре с "Олимпиком".

Смотрите, как "Динамо" выиграло свой последний матч под руководством Хацкевича

Все подробности в спецтеме Смена тренера в "Динамо"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко Сидклей

Источники: Сегодня|Спорт , Циганик Live

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
Дерби
Дерби "Динамо" – "Шахтер" и другие матчи 3-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу 2019
"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: результаты 4-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
"Динамо" с Михайличенко опустили уже на пятое место в УПЛ: киевлян потеснила команда из селаЧУ по футболу 2019
Онлайн матча четвертого тура Премьер-лиги ФК
Онлайн матча четвертого тура Премьер-лиги ФК "Львов" – "Шахтер": "горняки" забили два мяча и взяли три очкаЧУ по футболу 2019
Где смотреть матч украинской Премьер-лиги
Где смотреть матч украинской Премьер-лиги "Львов" – "Шахтер"ЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...