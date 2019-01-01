С "Динамо" не по пути: Михайличенко отказ от услуг финалиста Кубка Америки

Карлос Самбрано / Фото: AFP

Перуанский защитник "Динамо" Карлос Самбрано не входит в планы нового главного тренера киевлян Алексея Михайличенко. Об этом сообщил во время эфира в Youtube известный спортивный журналист Игорь Цыганык.

Напомним, на Кубке Америки-2019 Самбрано был основным игроком сборной Перу, которая в финале турнира уступила хозяевам бразильцам. Правда, в золотом матче, завершившемся поражением перуанцев 1:3, динамовец привез необязательный пенальти в ворота своей команды. Также после его ошибки бразильцы забили с игры.

Самбрано с Кубком Швейцарии-2019, завоеванным в составе "Базеля"

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Ранее сообщалось, что Самбрано возвращается в "Динамо". Поговаривали, что у 30-летнего центрбека были предложения от немецкого и итальянского клубов, а также от представителя испанской Сегунды, но им не удалось договориться с "Динамо" о трансфере. Тем не менее, судя по последней информации, еще до закрытия летнего трансферного окна принадлежащий киевлянам Самбрано попытается трудоустроиться в другой команде.

Сейчас Карлос индивидуально тренируется на базе "Динамо". А на днях он встретился в Киеве с главным тренером сборной Перу Рикардо Гарекой (на фото – слева):

Как мы писали ранее, Ребров эмоционально высказался об увольнении Хацкевича. По мнению экс-наставника киевлян, причина неудач команды – не в тренере, а в бюджете. "Все болельщики "Динамо" ждут от команды как реальной борьбы с "Шахтером" за золотые медали, так и выхода команды в групповой турнир Лиги чемпионов, – заявил Сергей Ребров. – Но при том бюджете, который сейчас есть, это сделать крайне сложно. Может, и невозможно. Поэтому нужно трезво оценивать ситуацию с комплектацией команды и не требовать от главного тренера команды чего-то, что оторвано от реальности".

В свою очередь, Игорь Суркис кинул камень в огород отправленного в отставку Александра Хацкевича. Босс столичного "Динамо" заявил, что уровень имеющихся в команде футболистов позволял обыгрывать "Брюгге" в третьем квалифай-раунде Лиги чемпионов. Однако Хацкевич не смог распорядиться кадровым потенциалом своих уже экс-подопечных.

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