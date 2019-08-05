Виктор Леоненко / Фото: Канал Футбол

Виктор Леоненко: " Для меня уже любой форвард сильнее, чем нынешние в "Динамо" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-05T16:46:28+03:00 ЧУ по футболу 2019 Экс-игрок "Динамо" - об атакующей линии киевлян

Эксперт программы Великий Футбол недоволен качеством игроков атакующей линии Динамо. Бывший игрок киевлян прокомментировал покупку новичка команды Жерсона Родригеса.

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"Для меня уже любой форвард сильнее, чем нынешние в "Динамо". Тут вопрос, где Родригес будет играть, и какие требования у Хацкевича буду к нему. Потому что то, что он вверху хорош – уже видно. Такие трансферы вызывают много вопросов, потому что человек едет из Японии в киевское "Динамо". Кто-то может себе представить, что из Люксембурга кто-то поехал в "Шахтер"? Так и я не могу. Конечно, если убрать никаких Соля и Беседина, можно и удачно сыграть. Как Де Пена."

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Кстати, накануне матча "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий, игрок сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт с ним подписан на пять лет.

Это тот самый Родригес, который в отборочном матче Евро-2020 с Украиной забил гол в собственные ворота.

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