Виктор Леоненко: " Для меня уже любой форвард сильнее, чем нынешние в "Динамо"

Эксперт программы Великий Футбол недоволен качеством игроков атакующей линии Динамо. Бывший игрок киевлян прокомментировал покупку новичка команды Жерсона Родригеса.
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"Для меня уже любой форвард сильнее, чем нынешние в "Динамо". Тут вопрос, где Родригес будет играть, и какие требования у Хацкевича буду к нему. Потому что то, что он вверху хорош – уже видно. Такие трансферы вызывают много вопросов, потому что человек едет из Японии в киевское "Динамо". Кто-то может себе представить, что из Люксембурга кто-то поехал в "Шахтер"? Так и я не могу. Конечно, если убрать никаких Соля и Беседина, можно и удачно сыграть. Как Де Пена."
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Кстати, накануне матча "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий, игрок сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт с ним подписан на пять лет.
Это тот самый Родригес, который в отборочном матче Евро-2020 с Украиной забил гол в собственные ворота.
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