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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Ворскла" на седьмой компенсированной минуте вырвала победу у "Львова"

Сегодня, 21:55

Полтавчане впервые в сезоне выиграли в матче чемпионата Украины

Борьба у ворот

Борьба у ворот / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Сегодня в третьем туре чемпионата Украины по футболу в Полтаве встретились "Ворскла" и ФК "Львов". Матч выдался очень боевым, а развязка наступила лишь в компенсированное время.

Хозяевам удался быстрый гол. Уже на второй минуте Шехич замкнул прострел в центре штрафной. Полтавчане продолжили атаковать – и пропустили. После розыгрыша штрафного Бруно головой подправил мяч в ворота. Но "Ворскла" быстро снова вышла вперед. Это Шехич оформил дубль, отправив мяч головой в сетку после фланговой подачи.

Пропустив второй раз, "Львов" не выглядел обреченным и снова отыгрался. Уже во втором тайме счет сравнял Шина, закрутив мяч в дальний нижний угол. 

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И когда казалось, что все идет к боевой ничьей, в компенсированное время мяч попал в руку Мартана в штрафной. Рефери назначил пенальти, и Васин принес Полтаве первую победу в сезоне.

"Ворскла" – "Львов" - 3:2
Голы: Шехич (2, 27), Васич (90+7) – Бруно (21), Шина (59)

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Источник: Сегодня|Спорт

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