Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

"Заря" обыграла "Карпаты" перед схваткой с "Эспаньолом"

25 августа, 19:16

Филипп Будковский впервые забил гол с апреля

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Луганская "Заря" обыграла на выезде львовские "Карпаты" в матче 5-го тура чемпионата Украины. Поединок прошел во Львове на стадионе "Украина". Зрители увидели лишь один гол в матче – с передачи Владлена Юрченко отличился Филипп Будковский. Примечательно, что украинский нападающий впервые забил с апреля.

В ближайший четверг луганчане проведут ответный матч квалификации Лиги Европы против испанского "Эспаньола". Букмекеры дают "Заре" только 10 процентов вероятности выхода в групповой этап.

"Карпаты" – "Заря" – 0:1
Гол: Будковский (58)

"Карпаты": Пидкивка, Ковтун, Мартинс, Халль, Дубинчак, Ди Франко (Жоао Диого, 73), Гуцуляк, Клец (Лейус, 79), Вербный, Вакуленко, Понде.

Реклама

"Заря": Шевченко, Михайличенко, Каменюка (Тымчик, 90), Белый, Кочергин, Иванисеня, Хомченовский, Чеберко, Юрченко (Арвеладзе, 77), Будковский, Русин (Леднев, 72).

Предупреждения: Каменюка (52), Вакуленко (67), Понде (67), Иванисеня (67), Хомченовский (79), Белый (85), Будковский (89).

В тренде
День Независимости: как Украина отмечает праздник
Владимир Зеленский

Напомним, что вчера "Динамо" не смогло обыграть аутсайдера в первом матче под руководство Алексея Михайличенко. Пи этом киевляне были в роли догоняющих.

Смотрите, как "Динамо" выиграло свой последний матч под руководством Хацкевича

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
4
4
0
0
10
2
8
12
Забитые 2
Пропущеные 10
Разница 8
Результаты последних матчей: В В В В
2
ДеснаДеснаДес
5
3
1
1
7
2
5
10
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В В П
3
ЗаряЗаряЗар
5
3
1
1
7
4
3
10
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ДинамоДинамоДин
4
2
1
1
7
3
4
7
Забитые 3
Пропущеные 7
Разница 4
Результаты последних матчей: Н П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В П П
6
КолосКолосКол
5
2
1
2
4
7
-3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н П В В
7
АлександрияАлександрияАле
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забитые 10
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: П В В П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
4
1
2
1
4
3
1
5
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П Н В
9
МариупольМариупольМар
3
1
1
1
4
4
0
4
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В П
10
КарпатыКарпатыКар
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница -4
Результаты последних матчей: П В Н П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
4
1
0
3
4
9
-5
3
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П В
12
ОлимпикОлимпикОли
5
0
1
4
3
9
-6
1
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Заря Луганск Карпаты Львов Филипп Будковский

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу 2019
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: расписание и результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу 2019
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019
"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: результаты 4-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
"Поставьте себя на место Суркиса": в России объяснили, почему тренером "Динамо" назначили МихайличенкоЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...