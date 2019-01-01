"Заря" обыграла "Карпаты" перед схваткой с "Эспаньолом"

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Луганская "Заря" обыграла на выезде львовские "Карпаты" в матче 5-го тура чемпионата Украины. Поединок прошел во Львове на стадионе "Украина". Зрители увидели лишь один гол в матче – с передачи Владлена Юрченко отличился Филипп Будковский. Примечательно, что украинский нападающий впервые забил с апреля.

В ближайший четверг луганчане проведут ответный матч квалификации Лиги Европы против испанского "Эспаньола". Букмекеры дают "Заре" только 10 процентов вероятности выхода в групповой этап.

"Карпаты" – "Заря" – 0:1

Гол: Будковский (58)

"Карпаты": Пидкивка, Ковтун, Мартинс, Халль, Дубинчак, Ди Франко (Жоао Диого, 73), Гуцуляк, Клец (Лейус, 79), Вербный, Вакуленко, Понде.

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"Заря": Шевченко, Михайличенко, Каменюка (Тымчик, 90), Белый, Кочергин, Иванисеня, Хомченовский, Чеберко, Юрченко (Арвеладзе, 77), Будковский, Русин (Леднев, 72).

Предупреждения: Каменюка (52), Вакуленко (67), Понде (67), Иванисеня (67), Хомченовский (79), Белый (85), Будковский (89).

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Напомним, что вчера "Динамо" не смогло обыграть аутсайдера в первом матче под руководство Алексея Михайличенко. Пи этом киевляне были в роли догоняющих.

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