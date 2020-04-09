Футбольный Евро уже никому не нужен: после коронавируса города отказываются принимать турнир

Формат футбольного Евро-2020, перенесенного на лето-2021 из-за коронавируса, может претерпеть изменения. Как сообщает Daily Mail, УЕФА уже приступил к обсуждению этого вопроса. Причина – последствия пандемии.
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Дело в том, что футбольные федерации Италии и Испании – стран, где были зафиксированы самые мощные вспышки распространения вируса в Европе, – выразили сомнения в своей готовности принять матчи турнира. Помимо этого, выяснилось, что еще на 10 стадионах уже запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения Евро. В связи с этим количество городов-хозяев соревнований может сократиться.
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Отметим, что матчи финальной части Евро должны были бы состояться в 12 городах.
Три матча группового этапа, матч 1/8 финала, полуфиналы и финал
- Лондон, Англия: "Уэмбли"
Три матча группового этапа, один четвертьфинал
- Баку, Азербайджан: "Олимпийский"
- Мюнхен, Германия: "Арена Мюнхен"
- Рим, Италия: "Олимпико"
- Санкт-Петербург, Россия: "Санкт-Петербург"
Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала
- Амстердам, Нидерланды: "Йохан Кройфф Арена"
- Бильбао, Испания: "Сан-Мамес"
- Бухарест, Румыния: "Арена Националэ"
- Будапешт, Венгрия: "Ференц Пушкаш"
- Копенгаген, Дания: "Паркен"
- Дублин, Ирландия: "Дублин Арена"
- Глазго, Шотландия: "Хэмпден Парк"
Смотрите, как Украина выходила в финальную часть Евро
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