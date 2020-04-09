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Футбольный Евро уже никому не нужен: после коронавируса города отказываются принимать турнир

9 апреля, 11:35

Богдан Юрков

Формат с 12 городами финальной части - под большой угрозой: кто-то боится, а кто-то - уже занят

Формат футбольного Евро-2020, перенесенного на лето-2021 из-за коронавируса, может претерпеть изменения. Как сообщает Daily Mail, УЕФА уже приступил к обсуждению этого вопроса. Причина – последствия пандемии.

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Дело в том, что футбольные федерации Италии и Испании – стран, где были зафиксированы самые мощные вспышки распространения вируса в Европе, – выразили сомнения в своей готовности принять матчи турнира. Помимо этого, выяснилось, что еще на 10 стадионах уже запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения Евро. В связи с этим количество городов-хозяев соревнований может сократиться.

Евро-2020

Евро-2020 / Фото: Getty Images

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Отметим, что матчи финальной части Евро должны были бы состояться в 12 городах.

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Три матча группового этапа, матч 1/8 финала, полуфиналы и финал

  • Лондон, Англия: "Уэмбли"

Три матча группового этапа, один четвертьфинал

  • Баку, Азербайджан: "Олимпийский"
  • Мюнхен, Германия: "Арена Мюнхен"
  • Рим, Италия: "Олимпико"
  • Санкт-Петербург, Россия: "Санкт-Петербург"

Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала

  • Амстердам, Нидерланды: "Йохан Кройфф Арена"
  • Бильбао, Испания: "Сан-Мамес"
  • Бухарест, Румыния: "Арена Националэ"
  • Будапешт, Венгрия: "Ференц Пушкаш"
  • Копенгаген, Дания: "Паркен"
  • Дублин, Ирландия: "Дублин Арена"
  • Глазго, Шотландия: "Хэмпден Парк"

Смотрите, как Украина выходила в финальную часть Евро

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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стадион УЕФА Евро-2020 коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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