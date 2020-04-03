Зинченко проиграл в полуфинале виртуального Евро-2020. Его победил "волк" в форме "Манчестер Сити"

В первой игре украинец и Жота разошлись миром, но два следующих матча остались за португальцем

Александр Зинченко прекратил борьбу за "золото" виртуального чемпионата Европы среди футболистов, играющих в FIFA-20. В полуфинале турнира украинца, который до сих пор не знал горечи поражений на этих соревнованиях, остановил португалец Диогу Жота.

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В полуфинальном матче чемпионата Европы по FIFA-20 Александр Зинченко играл за виртуальную "Барселону", а его соперник Диогу Жота – за "Манчестер Сити". Примечательно, что в реальности Зинченко защищает цвета "МанСити", а Жота выступает в составе другого английского клуба – "волков" из "Вулверхэмптона".

Соперники провели три поединка. Играли до двух побед. Первая игра завершилась вничью (3:3), однако во втором и третьем матчах Жота выиграл у Зинченко: сперва – 4:0, а затем – 4:2.

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Напомним, на стадии 1/16 финала Александр Зинченко победил россиянина Данила Кругового из "Уфы". Затем укранец одолел австрийца Михаэля Грегорича из "Шальке" и шотландца Билли Гилмора из "Челси". Однако с Жотой справиться не сумел – в виртуальном измерении тот взял реванш у Украины за поражение своей сборной Португалии в отборе реального Евро-2020.

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Ранее Зинченко пожаловался на скуку во время карантина. "Свободного времени настолько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах", – посетовал футболист.

Смотрите, как Влада Седан помогает Александру Зинченко тренироваться

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