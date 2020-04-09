Города отказываются проводить Евро-2020 следующим летом: УЕФА выступил с заявлением

УЕФА отреагировал на слухи о том, что города отказываются принимать матчи Евро-2020, который был перенесен на следующее лето. Сообщалось, что некоторые страны сомневаются, что смогут провести турнир, а в других городах запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения чемпионата Европы.

"Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Мы намерены сохранить прежнее расписание матчей и провести их в тех же городах, что и планировалось. Однако сейчас расписание игр пока не утверждено официально. УЕФА находится на связи со всеми 12 принимающими городами по этому вопросу. Дальнейшие объявления будут сделаны позднее", – заявил представитель УЕФА.

Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось провести в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии.

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