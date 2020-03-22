Летом у Шевы заканчивается контракт: стало известно, какой тренер будет готовить сборную к Евро-2021

Перенос Евро-2020 на лето-2021 сделал открытым вопрос, под руководством какого тренера к финальной части турнира будет готовиться сборная Украины. Ведь у ее нынешнего наставника Андрея Шевченко контракт истекает нынешним летом. По данным Transfermarkt, речь – о 31 июля.
Разъяснение по этому поводу сделал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, который утверждает, что вопрос продления с Шевой контракта в ближайшее время будет решен, и к Евро-2021 сборная будет готовиться под его руководством.
"Думаю, нашим болельщикам, игрокам сборной сегодня невозможно представить сборную без Шевченко. Но об официальном продлении контракта, думаю, узнаете отдельно. Уверен, все будет положительным для наших болельщиков, сборной и игроков команды. Наша сборная будет готовиться к Евро-2021 в полной боевой готовности – во главе с Шевченко", – заявил в эфире программы "Великий футбол" Андрей Павелко
Напомним, ранее была названа сумма премиальных сборной Украины за выход на Евро. Игрокам и тренерам команды досталось 4 миллиона долларов.
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