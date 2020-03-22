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Новости Евро-2020

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Летом у Шевы заканчивается контракт: стало известно, какой тренер будет готовить сборную к Евро-2021

22 марта, 23:02

Богдан Юрков

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о ситуации с наставником национальной сборной

Перенос Евро-2020 на лето-2021 сделал открытым вопрос, под руководством какого тренера к финальной части турнира будет готовиться сборная Украины. Ведь у ее нынешнего наставника Андрея Шевченко контракт истекает нынешним летом. По данным Transfermarkt, речь – о 31 июля.

Разъяснение по этому поводу сделал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, который утверждает, что вопрос продления с Шевой контракта в ближайшее время будет решен, и к Евро-2021 сборная будет готовиться под его руководством.

Андрей Шевченко и Андрей Павелко

Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: УНН

"Думаю, нашим болельщикам, игрокам сборной сегодня невозможно представить сборную без Шевченко. Но об официальном продлении контракта, думаю, узнаете отдельно. Уверен, все будет положительным для наших болельщиков, сборной и игроков команды. Наша сборная будет готовиться к Евро-2021 в полной боевой готовности – во главе с Шевченко", – заявил в эфире программы "Великий футбол" Андрей Павелко

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Напомним, ранее была названа сумма премиальных сборной Украины за выход на Евро. Игрокам и тренерам команды досталось 4 миллиона долларов.

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Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020 Андрей Павелко

Источник: Канал Футбол

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