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0:5 с "Челси": "Динамо" никогда не проигрывало дома так крупно

Сегодня, 22:17

Суммарный счет противостояния с лондонцами также стал худшим в еврокубковой истории киевлян

"Челси" уничтожил динамовцев
"Челси" уничтожил динамовцев. Фото: AFP
0:5 с "Челси": "Динамо" никогда не проигрывало дома так крупно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ab5/440/5c8ab54405aaa.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ab5/440/5c8ab54405aaa.png Футбол Суммарный счет противостояния с лондонцами также стал худшим в еврокубковой истории киевлян

Проиграв в четверг "Челси" в Киеве в присутствии 65 тысяч болельщиков со счетом 0:5 в ответном матче 1/8 Лиги Европы, "Динамо" потерпело крупнейшее домашнее поражение в еврокубках. Ранее киевляне проигрывали со счетом 0:5 на выезде против "Бенфики" в 1992 году и "Ювентуса" в 2002 году.

Кроме того, "Динамо" потерпело крупнейшее поражение в еврокубках по сумме двух матчей (0:8).

До этого крупнейшим был вылет от того же "Ювентуса" в 2002 году с суммарным счетом 1:7.

Мы вели текстовый онлайн матча "Динамо" – "Челси" с фото, видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи. Отметим, что французский нападающий "Челси" Оливье Жиру в этой игре отметился хет-триком. 

Таким образом, Украина потеряла последнего своего участника еврокубков сезона 2018/19.

Как сообщалось ранее, российский "Краснодар" был близок к тому, чтобы в 1/8 финала Лиги Европы пройти "Валенсию", однако сенсации не случилось. Испанцы вырвали спасительную для себя ничью 1:1 на 90-й минуте ответного поединка – забил Гедеш.

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон

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Сегодня|Спорт

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