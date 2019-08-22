"Эспаньол" – "Заря": видео голов и обзор матча раунда плей-офф Лиги Европы

В Испании команда Виктора Скрипника проиграла первый поединок за выход в групповой раунд еврокубка

"Эспаньол" vs "Заря" / Фото: Getty Images

В четверг, 22 августа, на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в Каталонии состоялся первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы: местный "Эспаньол" принимал луганскую "Зарю" и обыграл ее со счетом 3:1. Онлайн матча "Эспаньол" – "Заря" был доступен в трансляции на сайте "Сегодня".

Напомним, в этом поединке тренер луганчан Виктор Скрипник не мог рассчитывать на опытного защитника Виталия Вернидуба, который травмирован, а также на нападающего Назария Русина – форвард "Зари" заработал удаление в предыдущем матче против ЦСКА за то, что снял футболку во время празднования гола.

К радости украинских болельщиков, "Заря" открыла счет на 38-й минуте матча с "Эспаньолом".После прострела с флангаКабаев пяткой скинул мяч на Кочергина, а тот с линии штрафной пробил прямо в угол ворот испанцев. Шикарная контратака! Главное – голевая!!!

На 57-й минуте"Эспаньол" сравнял счет. Экс-форвард "Шахтера" Факундо Феррейра оказался один на дальней штанге и головой замкнул навес партнера, переправив мяч в пустой угол ворот "Зари" – 1:1.

Реклама

На 76-й минуте голкипер "Зари" Никита Шевченко отбил пенальти в исполненииГранеро.

На 79-й минуте "Эспаньол" все же вышел вперед. Михайличенко сместился в центр обороны "Зари", при этом оголив свой фланг, а там оказался один Хави Лопес. Последовал удар в упор в ближний угол, с которым Шевченко справиться не имел никаких шансов.Так счет стал 2:1 в пользу испанцев.

На этом хозяева не остановились. На 80-й минуте"Эспаньол" забил третий мяч. Варгас получил мяч в центре штрафной и из-за защитника пробил в дальнюю девятку, Шевченко даже не шелохнулся – 3:1 в пользу "Эспаньола". С таким счетом матч и завершился. "Заря" попытается взять реванш дома через неделю.

Напомним, у "Зари" был и успешный опыт еврокубковых матчей в Испании. Два года назад в групповом раунде Лиги Европы луганчане, возглавляемые тогда Юрием Вернидубом, обыграли в Бильбао тамошний "Атлетик" со счетом 1:0.

Отметим, что накануне матча с "Эспаньолом" капитан "Зари" был полон оптимизма. "Стадия плей-офф является для нас каким-то проклятьем. Попытаемся его снять", – обещал голкипер луганчан Никита Шевченко.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама