Скрипник: "Едем с интригой домой. Два мяча забить тяжело, но мы будем пытаться"

Наставник "Зари" настроен оптимистично после поражения в первом матче с "Эспаньолом"

Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник после поражения в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы от "Эспаньола" сохраняет надежду на ответную встречу. Напомним, луганчане первыми открыли счет в Барселоне, но во втором тайме пропустили трижды.

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"Поздравляю "Эспаньол" с заслуженной победой. Пока у нас были силы, мы старались играть вперед. Забитый гол нас, конечно, обрадовал. Но наши силы не безграничны. Будем стараться дома громко хлопнуть дверью. Очень устали. Непростой перелет впереди, игра чемпионата, а затем ждем в гости "Эспаньол".

До того момента, пока у нас будут шансы бороться, мы, конечно, будем это делать. Из таких результатов можно делать положительный итог. Повторюсь, мы будем бороться.

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- Были две абсолютно разные части игры. В первой "Заря" была сильнее, а во второй сильнее оказался "Эспаньол". Ожидали такого сценария?

- Никто не хочет проигрывать дома. После того, как мы забили, ожидали реакции от соперника. Но следует снова напомнить, что за 27 дней провели 9 поединков. Было видно, что команда устала. То у одного игрока судороги, то у другого. Однако нам льстит то, что "Эспаньол" в Барселоне не "закрыл" игру. Едем с интригой домой. Два мяча забить тяжело, но мы будем пытаться. Шансы есть.

Напомним, у "Зари" имеется успешный опыт еврокубковых матчей в Испании. Два года назад в групповом раунде Лиги Европы луганчане, возглавляемые тогда Юрием Вернидубом, обыграли в Бильбао тамошний "Атлетик" со счетом 1:0.

Правда, затем в Запорожье "Атлетик" взял уверенный реванш и в итоге вышел из группы Лиги Европы, а луганчане прекратили борьбу в еврокубках.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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