10 первых побед футбола над коронавирусом: кто излечился и какие симптомы испытывал

Комментатор каналов "Футбол" Кирилл Круторогов продолжает искать позитив в период пандемии коронавируса и рассказывает о людях из футбольного мира, которые победили болезнь. Конечно, стоит отметить, что победы были добыты врачами и медицинским персоналом, но эти примеры дают надежду, что жизнь продолжается, а футбол в скором времени вернется на поля и телеэкраны.

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Маноло Габбьядини, 28 лет

12 марта стало известно о первых случаях заболевания среди профессиональных футболистов. Пострадали игроки Серии А Даниэле Ругани из "Ювентуса" и Маноло Габбьядини из "Сампдории". Но если о состоянии защитника туринцев по сегодняшний день ничего неизвестно, то форвард генуэзцев еще 31 марта порадовал новостью: "Теперь у меня отрицательный результат. Я в порядке, и уже начал тренироваться дома. Я выздоровел, у моей семьи тоже все хорошо".

А также Маноло поделился тем, как протекала болезнь: "В целом, форма заболевания была легкой: лихорадка в течение дня и сильный кашель в течение 5-6 дней. Когда я был дома, доктор звонил мне каждый день, и я всегда был под контролем".

Микель Артета, 38 лет

Информация о заражении главного тренера лондонского "Арсенала" COVID-19 появилась 13 марта. Тогда большой футбол еще много где игрался, и даже со зрителями, хотя за несколько дней до того был перенесен матч "канониров" с "Манестер Сити" в рамках чемпионата Англии. А уже через несколько суток практически все топ-чемпионаты, еврокубки и чемпионаты поскромнее ушли на вынужденную паузу из-за пандемии.

Сам испанец так описывал свое состояние: "С точки зрения симптомов, для меня это был обычный вирус. Было три или четыре тяжелых дня – небольшая температура и сухой кашель, а также небольшой дискомфорт в груди. Вот и все. Сложность в том, что у меня трое детей, это меня действительно беспокоило. Моя жена и наша няня также переболели коронавирусом. Слава богу, детей это не коснулось. Теперь у нас все в полном порядке".

23 марта "Арсенал" заявил о полном выздоровлении своего коуча. А Микель говорил, что ощутил полное выздоровление приблизительно через 7 дней.

Каллум Хадсон-Одои, 19 лет

Еще 9 марта молодой игрок "Челси" почувствовал легкие симптомы простуды, после чего его тест оказался положительным. По сути, он стал первым футболистом АПЛ, который столкнулся с недугом. Правда, уже через четыре дня Каллум сделал заявление: "Как вы, наверное, знаете, в последние пару дней у меня был вирус, от которого я вылечился. Я последовал установленным нормам и изолировал себя от всех на неделю".

Как футболист насчитал неделю в четырех днях, остается непонятным. Но уже с 24 марта он тренируется в домашних условиях.

Эвангелос Маринакис, 52 года

Владелец греческого "Олимпиакоса" и английского "Ноттингем Форрест" узнал о том, что заражен коронавирусом, 10 марта, и не стал скрывать происходящего: "Вирус повстречался и мне. Считаю, что должен сообщить об этом общественности. Чувствую себя хорошо, следую всем необходимым указаниям врачей". Ранее, 6 числа он присутствовал на матче "лесников" в Чемпионшипе. А еще существует версия, что именно он мог заразить Микеля Артету, с которым контактировал после поединка Лиги Европы 27 февраля.

24 марта Маринакис обрадовал: "После двух недель лечения, следуя указаниям врачей, я прошел повторное тестирование, которое дало отрицательный результат".

Также греческий бизнесмен рассказал, как проводил время на самоизоляции: "Я находился дома, читал, общался с друзьями и знакомыми, много часов смотрел телевизор, слушал музыку, изучал в интернете, что происходит с остальным миром, и еще раз осознал, насколько уязвима наша планета. Я чувствую необходимость поблагодарить врачей национальной системы здравоохранения за их заботу. Они герои в зеленой и белой форме, которые много работают ради благополучия каждого из нас".

Вирус в "Валенсии"

15 марта центральный защитник левантийцев Эcекьель Гарай (33 года), который недавно порвал крестообразную связку колена и выбыл на длительное время, сообщил, что заражен коронавирусом, написав в Instagram: "2020 год начался для меня не лучшим образом. Мой тест на коронавирус дал положительный результат, но чувствую себя очень хорошо. Теперь остается только придерживаться рекомендациям органов здравоохранения. На данный момент я нахожусь в изоляции".

Гарай стал первым футболистом испанской Ла Лиги, который подхватил вирус. Весь мир умилялся фото, на котором они с женой смотрят друг на друга через стекло и подписью аргентинца: "Она всегда со мной, чтобы ни случилось. Я так сильно люблю тебя, моя любовь. Спасибо тебе".

Позже оказалось, что коронавирусом заражены 35% сотрудников "Валенсии – 10 футболистов и 15 представителей первой команды. Клуб не оглашал их фамилии, но Эльяким Мангаля (29 лет) и Хосе Луис Гайя (24 года) сами сообщили о заражении в соцсетях.

Все перенесли заболевание без симптомов, но провели время в изоляции. 2 апреля у всех 25 человек повторные тесты показали отрицательный результат. Есть вероятность, что они могли быть заражены во время матча Лиги чемпионов против "Аталанты".

Вирус в "Фиорентине"

13 и 14 марта стало известно, что COVED-19 подхватили трое футболистов "фиалок": защитник Херман Песселья (28 лет), а также форварды Патрик Кутроне (22 года) и Душан Влахович (20 лет). На той же неделе владелец флорентийского клуба Рокко Коммиссо рассказал: "У нас сейчас трое сотрудников изолированы в больнице и еще один зараженный на дому, в общей сложности 8-10 случаев".

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Кутроне говорил, что совсем не испытывал симптомов. У Пессельи болезнь проходила относительно спокойно: "У меня были некоторые симптомы, но, к счастью, ничего серьезного. Я спокойно прошел через этот опыт, но сначала немного боялся. По правде говоря, мои симптомы были не очень сильными, и я старался сохранять спокойствие".

А вот Влаховичу пришлось несладко.

"Однажды утром я проснулся весь покрытый потом, у меня была лихорадка. Я измерил свою температуру, она была около 37 градусов, поэтому я принял лекарство и позвонил в клуб. Позже у меня усилилась лихорадка, к вечеру было уже 39 градусов, тогда я пошел в больницу. Я не думал, что все так плохо. В любом случае, я в порядке сейчас, отдыхаю. Это все, что я могу делать сейчас".

К счастью, 5 апреля повторные тесты на коронавирус у всех троих показал отрицательный результат.

Лука Киллиан, 20 лет

Молодой защитник "Падерборна" стал первым футболистом немецкой Бундеслиги, который заразился коронавирусом. Известно об этом стало 15 марта. 23 числа он выздоровел и подробно рассказал, как протекала болезнь.

"Сначала я почувствовал легкое першение в горле, но даже не кашлял. 11 марта у меня начала болеть голова, но я продолжал тренироваться. 12 марта я впервые почувствовал жар и сразу пошел к нашему врачу, который немедленно назначил тест. На следующий день мне стало по-настоящему плохо. У меня был жар и озноб, я дрожал. Тогда я впервые испугался. Температура спала только через четыре дня, и после этого я с каждым днем чувствовал себя лучше".

"Могу сказать по своему опыту, хоть я спортсмен и нахожусь в хорошей физической форме, но боролся с вирусом с трудом. Это может быть смертельно опасно для людей с заболеваниями".

Фатих Терим, 66 лет

Легендарный турецкий тренер был госпитализирован из-за COVID-19 в стамбульскую клинику 23 марта. С многочисленными поклонниками 66-летний Император периодически общался через Twitter, где, в частности, написал: "У меня такие хорошие особенные чувства, что я ощущая каждую вашу молитву в своем сердце. Это испытание для всех нас, и в совместных молитвах мы его преодолеем. Я в порядке, и надеюсь, что мне станет лучше. Я от всего сердца благодарю каждого из вас".

30 марта его тест показал отрицательный результат и Терим был выписан из больницы, но последующие две недели провел дома на самоизоляции.

Рюшту Речбер, 46 лет

Справился с недугом еще один знаменитый турок. Причем, экс-голкипер "Фенербахче", "Барселоны" и сборной Турции заставил понервничать своих близких и поклонников. 31 марта его жена, ранее вернувшаяся из США и нарушившая карантин, огорошила сообщением в Instagram о том, что Рюшту уже несколько суток находится в реанимации в критическом состоянии: "Последние 72 часа были очень трудными. Надеюсь, дальше будет лучше. Это борьба организма с новым вирусом, который мутировал и по-прежнему неизвестен нашему телу. Не убеждайте себя, что у вас просто симптомы простуды".

Но 6 апреля Рюшту Речбер излечился и был выписан, о чем также сообщила его супруга: "Какой прекрасный день! После 11 тяжелых дней моего мужа выписали. Я очень счастлива, хотя и не могу радоваться полностью, ведь сейчас в больницах так много пациентов ждут выздоровления. Я продолжу молится за всех, кто борется за выживание". Несколько позже и сам экс-футболист рассказал о том, что ему пришлось пережить, а также предостерег курильщиков:

"Слава Богу, я вышел из опасного периода. Это был интенсивный и долгий период восстановления. Теперь я в порядке, дома на карантине. Нельзя шутить с этим вирусом. Независимо от того сколько вам лет, он опасен для всех. Каждый должен беречь себя. Я бросил курить много лет назад. Курение делает вас более восприимчивыми к коронавирусу".

Паоло и Даниэль Мальдини, 51 и 18 лет

21 марта легенда "Милана" Паоло Мальдини поделился с общественностью информацией, что он и его сын Даниэль (действующий футболист "россонери") заразились коронавирусом. Через несколько дней экс-защитник подробно описал свои симптомы:

"В целом, я чувствую себя неплохо, но еще кашляю. Также я не чувствую запаха и вкуса. Это абсолютно не похоже на обычный грипп. Каждый спортсмен хорошо знает свое тело, в том числе и я. Тело борется с врагом, которого не знает. Иногда возникают сильные боли в суставах и мышцах. На пике болезни у меня была нескончаемая лихорадка, а температура тела держалась в районе 38,5. К счастью, у меня не было проблем с дыханием".

3 апреля Даниэль Мальдини заявил, что поборол коронавирус и вернулся к индивидуальным тренировкам.

А еще через пять дней стало известно о выздоровлении Мальдини-старшего.

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