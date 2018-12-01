14 тур чемпионата Италии: расписание, результаты, таблица

На выходных в Италии пройдет 14 тур Серии А. Интересным ожидается воскресное противостояние соседей в турнирной таблице "Милана" и "Пармы", Накануне встречи главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо раскритиковал календарь чемпионата Италии.

"Это абсурд, когда ты играешь в Лиге Европы в четверг, а в воскресенье, в первой половине дня у тебя матч в чемпионате Италии. Не хочу разжигать дискуссии, но не понимаю такого решения", – возмущался перед игрой Гаттузо.

Суббота, 1 декабря

16:00 СПАЛ – "Эмполи"

19:00 "Фиорентина" – "Ювентус"

21:30 "Сампдория" – "Болонья"

Воскресенье, 2 декабря

13:30 "Милан" – "Парма"

16:00 "Сассуоло" – "Удинезе"

16:00 "Торино" – "Дженоа"

16:00 "Фрозиноне" – "Кальяри"

19:00 "Кьево" – "Лацио"

21:30 "Рома" – "Интер"

Понедельник, 3 декабря



21:30 "Аталанта" – "Наполи"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 13 12 1 0 28-8 37 2 НАПОЛИ 13 9 2 2 26-13 29 3 ИНТЕР 13 9 1 3 25-10 28 4 ЛАЦИО 13 7 2 4 19-15 23 5 МИЛАН 13 6 4 3 22-17 22 6 ПАРМА 13 6 2 5 14-16 20 7 РОМА 13 5 4 4 22-16 19 8 САССУОЛО 13 5 4 4 21-19 19 9 АТАЛАНТА 13 5 3 5 25-17 18 10 ФИОРЕНТИНА 13 4 6 3 18-10 18 11 ТОРИНО 13 4 6 3 17-15 18 12 САМПДОРИЯ 13 4 4 5 17-16 16 13 КАЛЬЯРИ 13 3 6 4 12-16 15 14 ДЖЕНОА 13 4 3 6 18-27 15 15 СПАЛ 13 4 1 8 11-21 13 16 УДИНЕЗЕ 13 3 3 7 12-18 12 17 ЭМПОЛИ 13 3 3 7 15-23 12 18 БОЛОНЬЯ 13 2 5 6 11-18 11 19 ФРОЗИНОНЕ 13 1 4 8 10-28 7 20 КЬЕВО 13 0 4 9 10-30 4

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