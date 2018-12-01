14 тур чемпионата Италии: расписание, результаты, таблица
Тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо недоволен календарем Серии А
На выходных в Италии пройдет 14 тур Серии А. Интересным ожидается воскресное противостояние соседей в турнирной таблице "Милана" и "Пармы", Накануне встречи главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо раскритиковал календарь чемпионата Италии.
"Это абсурд, когда ты играешь в Лиге Европы в четверг, а в воскресенье, в первой половине дня у тебя матч в чемпионате Италии. Не хочу разжигать дискуссии, но не понимаю такого решения", – возмущался перед игрой Гаттузо.
Суббота, 1 декабря
16:00 СПАЛ – "Эмполи"
19:00 "Фиорентина" – "Ювентус"
21:30 "Сампдория" – "Болонья"
Воскресенье, 2 декабря
13:30 "Милан" – "Парма"
16:00 "Сассуоло" – "Удинезе"
16:00 "Торино" – "Дженоа"
16:00 "Фрозиноне" – "Кальяри"
19:00 "Кьево" – "Лацио"
21:30 "Рома" – "Интер"
Понедельник, 3 декабря
21:30 "Аталанта" – "Наполи"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|13
|12
|1
|0
|28-8
|37
|2
|НАПОЛИ
|13
|9
|2
|2
|26-13
|29
|3
|ИНТЕР
|13
|9
|1
|3
|25-10
|28
|4
|ЛАЦИО
|13
|7
|2
|4
|19-15
|23
|5
|МИЛАН
|13
|6
|4
|3
|22-17
|22
|6
|ПАРМА
|13
|6
|2
|5
|14-16
|20
|7
|РОМА
|13
|5
|4
|4
|22-16
|19
|8
|САССУОЛО
|13
|5
|4
|4
|21-19
|19
|9
|АТАЛАНТА
|13
|5
|3
|5
|25-17
|18
|10
|ФИОРЕНТИНА
|13
|4
|6
|3
|18-10
|18
|11
|ТОРИНО
|13
|4
|6
|3
|17-15
|18
|12
|САМПДОРИЯ
|13
|4
|4
|5
|17-16
|16
|13
|КАЛЬЯРИ
|13
|3
|6
|4
|12-16
|15
|14
|ДЖЕНОА
|13
|4
|3
|6
|18-27
|15
|15
|СПАЛ
|13
|4
|1
|8
|11-21
|13
|16
|УДИНЕЗЕ
|13
|3
|3
|7
|12-18
|12
|17
|ЭМПОЛИ
|13
|3
|3
|7
|15-23
|12
|18
|БОЛОНЬЯ
|13
|2
|5
|6
|11-18
|11
|19
|ФРОЗИНОНЕ
|13
|1
|4
|8
|10-28
|7
|20
|КЬЕВО
|13
|0
|4
|9
|10-30
|4
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