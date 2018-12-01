14 тур чемпионата Италии: расписание, результаты, таблица

Сегодня, 10:49

Тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо недоволен календарем Серии А

&quot;Милан&quot; играл в Лиге Европы в четверг. Фото AFP
"Милан" играл в Лиге Европы в четверг. Фото AFP

На выходных в Италии пройдет 14 тур Серии А. Интересным ожидается воскресное противостояние соседей в турнирной таблице "Милана" и "Пармы", Накануне встречи главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо раскритиковал календарь чемпионата Италии.

"Это абсурд, когда ты играешь в Лиге Европы в четверг, а в воскресенье, в первой половине дня у тебя матч в чемпионате Италии. Не хочу разжигать дискуссии, но не понимаю такого решения", – возмущался перед игрой Гаттузо.

Суббота, 1 декабря

16:00 СПАЛ – "Эмполи"
19:00 "Фиорентина" – "Ювентус"
21:30 "Сампдория" – "Болонья"

Воскресенье, 2 декабря

13:30 "Милан" – "Парма"
16:00 "Сассуоло" – "Удинезе"
16:00 "Торино" – "Дженоа"
16:00 "Фрозиноне" – "Кальяри"
19:00 "Кьево" – "Лацио"
21:30 "Рома" – "Интер"

Понедельник, 3 декабря

21:30 "Аталанта" – "Наполи"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 13 12 1 0 28-8 37
2  НАПОЛИ 13 9 2 2 26-13 29
3  ИНТЕР 13 9 1 3 25-10 28
4  ЛАЦИО 13 7 2 4 19-15 23
5  МИЛАН 13 6 4 3 22-17 22
6  ПАРМА 13 6 2 5 14-16 20
7  РОМА 13 5 4 4 22-16 19
8  САССУОЛО 13 5 4 4 21-19 19
9  АТАЛАНТА 13 5 3 5 25-17 18
10  ФИОРЕНТИНА 13 4 6 3 18-10 18
11  ТОРИНО 13 4 6 3 17-15 18
12  САМПДОРИЯ 13 4 4 5 17-16 16
13  КАЛЬЯРИ 13 3 6 4 12-16 15
14  ДЖЕНОА 13 4 3 6 18-27 15
15  СПАЛ 13 4 1 8 11-21 13
16  УДИНЕЗЕ 13 3 3 7 12-18 12
17  ЭМПОЛИ 13 3 3 7 15-23 12
18  БОЛОНЬЯ 13 2 5 6 11-18 11
19  ФРОЗИНОНЕ 13 1 4 8 10-28 7
20  КЬЕВО 13 0 4 9 10-30 4

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