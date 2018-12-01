Криштиану Роналду догнал лучшего бомбардира чемпионата Италии

В сегодняшнем матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу "Ювентус" во Флоренции разгромил "Фиорентину" со счетом 3:0, оформил первую крупную победу в сезоне и укрепил свое лидерство. Теперь в активе туринцев – 40 очков (из 42 возможных), ближайшие преследователи – "Наполи" и "Интер" – движутся по турнирной дистанции с гораздо меньшей скоростью.

Поначалу "Фиорентина" оказывала достойное сопротивление, но постепенно "Ювентус" захватил инициативу, а на 31-й минуте взявший на себя инициативу Бентанкур вывел гостей вперед.

Очень мощно хозяева начали и второй тайм, но гол Кьеллини на 69-й минуте фактически убил интригу в матче. А точку поставил Криштиану Роналду – ударом с 11-метровой отметки.

Ранее Роналду повторил рекорд Пьетро Анастази, который ровно 50 лет назад забил девять мячей в 13-ти стартовых турах за "Ювентус". Сейчас португалец пошел еще дальше, а заодно догнал лучшего бомбардира чемпионата Италии – поляка Кшиштофа Пентека ("Дженоа"). У обоих по 10 голов.

"Фиорентина" – "Ювентус" – 0:3

Голы: Бентанкур (31), Кьеллини (69), Криштиану Роналду (79, с пенальти).

"Фиорентина": Лафон – Миленкович, Песселла, Витор Уго, Бираги – Бенасси (Пьяца, 65), Верето, Фернандес – Герсон (Теро, 80), Симеоне, Кьеза.

"Ювентус": Щенсны – Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Жоао Кансело – Бентанкур, Матюиди – Квадрадо (Коста, 84), Дибала, Криштиану Роналду (Бернардески, 80) – Манджукич (Кин, 88).