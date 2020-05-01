15 лет назад Месси забил дебютный гол за "Барселону": уже тогда он создавал шедевры

17-летний Месси вышел на поле и за три минуты забил два гола, но один из них не засчитали

Ровно 15 лет назад, 1 мая 2005 года, легендарный аргентинский футболист Лионель Месси забил свой первый гол за испанскую "Барселону" в официальном матче. Случилось знаменательное событие в поединке чемпионата Испании против "Альбасете" (2:0). 17-летний Месси остался на лавке запасных, а на поле появился только на 87-й минуте, заменив Самуэля Это'о. Ранее мы писали, что 13 лет назад Месси забил лучший гол в карьере в стиле Марадоны: сравните шедевры.

Однако оставшегося времени Месси хватило, чтобы отличиться дважды! Правда, первый гол юного Лионеля арбитр отменил из-за положения вне игры после шикарной передачи черпачком от Роналдиньо. Хотя на повторе видно, что Месси находился на одной линии с защитником, если бы уже тогда использовали Систему видеопомощи арбитрам (VAR), то мяч обязательно бы засчитали.

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Тем не менее, это не сломило будущую легенду футбола и чуть ли не в следующей атаке Месси все же поразил ворота соперника по всем правилам. Снова в роли ассистента выступил Роналдиньо, а Лионель, замахнувшись, как будто будет пробивать на силу, технично перекинул вышедшего из ворот голкипера. И это в 17 лет!

В дебютном сезоне Месси появлялся на поле всего девять раз, при этом только однажды отыграл от звонка до звонка. Случилось это в дебютном поединке аргентинца в Лиге чемпионов, который припал на выездной матч против "Шахтера" в Донецке. "Горняки" испортили Месси праздник и обыграли каталонцев со счетом 2:0.

С тех пор в составе "Барселоны" Месси 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз побеждал в Кубке Испании, восемь – в Суперкубке Испании. Четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, а также по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Аргентинец является шестикратным обладателем награды "Золотой мяч", что является абсолютным рекордом.

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Смотрите, как Месси забивает в текущем сезоне:

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