17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей

Десять матчей АПЛ пройдут с субботу по понедельник, а в центральном "Арсенал" примет "МанСити"

"Арсенал" - "МанСити" сыграют в воскресенье

В очередном туре Премьер-лиги главным будет воскресное противостояние в Лондоне "Арсенала" и "Манчестер Сити" нашего Александра Зинченко. Хотя столичная команда и переживает не лучшие времена, вывеска у матча заманчивая. Также интересно посмотреть на встречу соседей по турнирной таблице "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма", которых разделяет всего очко. "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко, думающий о выживании, будет сражаться в гостях с равным себе "Саутгемптоном". К слову, Ярмоленко нынче ценится дешевле Цыганкова – читайте о самых дорогих украинских футболистах.

Чемпионат Англии, 17-й тур

Суббота, 14 декабря

14:30 "Ливерпуль" – "Уотфорд", ТВ: Setanta Sports

Букмекеры: 1.20 – 8.00 – 15.00

17:00 "Бернли" – "Ньюкасл"

Букмекеры: 2.00 – 3.45 – 4.20

17:00 "Лестер" – "Норвич"

Букмекеры: 1.25 – 7.10 – 12.50

17:00 "Челси" – "Борнмут", ТВ: Setanta Sports

Букмекеры: 1.25 – 6.80 – 11.00

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17:00 "Шеффилд юн." – "Астон Вилла"

Букмекеры: 1.90 – 3.80 – 4.10

19:30 "Саутгемптон" – "Вест Хэм", ТВ: Setanta Sports

Букмекеры: 1.95 – 3.85 – 3.85

Воскресенье, 15 декабря

16:00 "Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм"

Букмекеры: 3.20 – 3.45 – 2.30

16:00 "Манчестер юн." – "Эвертон", ТВ: Setanta Sports

Букмекеры: 1.80 – 3.80 – 4.60

18:30 "Арсенал" – "Манчестер Сити", ТВ: Setanta Sports

Букмекеры: 6.30 – 5.50 – 1.45

Понедельник, 16 декабря

21:45 "Кристал Пэлас" – "Брайтон", ТВ: Setanta Sports

Букмекеры: 2.65 – 3.25 – 2.85

Турнирная таблица Английской премьер-лиги

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 16 15 1 0 40-14 46 2 ЛЕСТЕР 16 12 2 2 39-10 38 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 16 10 2 4 44-19 32 4 ЧЕЛСИ 16 9 2 5 31-24 29 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16 6 6 4 25-19 24 6 ВУЛВЕРХЭМПТОН 16 5 9 2 23-19 24 7 ТОТТЕНХЭМ 16 6 5 5 30-23 23 8 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 16 5 7 4 19-16 22 9 АРСЕНАЛ 16 5 7 4 24-24 22 10 КРИСТАЛ ПЭЛАС 16 6 4 6 14-18 22 11 НЬЮКАСЛ 16 6 4 6 17-23 22 12 БРАЙТОН 16 5 4 7 20-24 19 13 БЕРНЛИ 16 5 3 8 21-29 18 14 ЭВЕРТОН 16 5 2 9 19-28 17 15 БОРНМУТ 16 4 4 8 18-24 16 16 ВЕСТ ХЭМ 16 4 4 8 18-28 16 17 АСТОН ВИЛЛА 16 4 3 9 23-28 15 18 САУТГЕМПТОН 16 4 3 9 18-35 15 19 НОРВИЧ 16 3 2 11 17-34 11 20 УОТФОРД 16 1 6 9 9-30 9

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