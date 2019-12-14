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17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей

14 декабря, 00:27

Десять матчей АПЛ пройдут с субботу по понедельник, а в центральном "Арсенал" примет "МанСити"

"Арсенал" - "МанСити" сыграют в воскресенье

"Арсенал" - "МанСити" сыграют в воскресенье

В очередном туре Премьер-лиги главным будет воскресное противостояние в Лондоне "Арсенала" и "Манчестер Сити" нашего Александра Зинченко. Хотя столичная команда и переживает не лучшие времена, вывеска у матча заманчивая. Также интересно посмотреть на встречу соседей по турнирной таблице "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма", которых разделяет всего очко. "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко, думающий о выживании, будет сражаться в гостях с равным себе "Саутгемптоном". К слову, Ярмоленко нынче ценится дешевле Цыганкова – читайте о самых дорогих украинских футболистах.

Чемпионат Англии, 17-й тур

Суббота, 14 декабря

14:30 "Ливерпуль" – "Уотфорд", ТВ: Setanta Sports
Букмекеры: 1.20 – 8.00 – 15.00

17:00 "Бернли" – "Ньюкасл"
Букмекеры: 2.00 – 3.45 – 4.20

17:00 "Лестер" – "Норвич"
Букмекеры: 1.25 – 7.10 – 12.50

17:00 "Челси" – "Борнмут", ТВ: Setanta Sports
Букмекеры: 1.25 – 6.80 – 11.00

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17:00 "Шеффилд юн." – "Астон Вилла"
Букмекеры: 1.90 – 3.80 – 4.10

19:30 "Саутгемптон" – "Вест Хэм", ТВ: Setanta Sports
Букмекеры: 1.95 – 3.85 – 3.85

Воскресенье, 15 декабря

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16:00 "Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 3.20 – 3.45 – 2.30

16:00 "Манчестер юн." – "Эвертон", ТВ: Setanta Sports
Букмекеры: 1.80 – 3.80 – 4.60

18:30 "Арсенал" – "Манчестер Сити", ТВ: Setanta Sports
Букмекеры: 6.30 – 5.50 – 1.45

Понедельник, 16 декабря

21:45 "Кристал Пэлас" – "Брайтон", ТВ: Setanta Sports
Букмекеры: 2.65 – 3.25 – 2.85

Турнирная таблица Английской премьер-лиги

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ16151040-1446
2 ЛЕСТЕР16122239-1038
3 МАНЧЕСТЕР СИТИ16102444-1932
4 ЧЕЛСИ1692531-2429
5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД1666425-1924
6 ВУЛВЕРХЭМПТОН1659223-1924
7 ТОТТЕНХЭМ1665530-2323
8 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД1657419-1622
9 АРСЕНАЛ1657424-2422
10 КРИСТАЛ ПЭЛАС1664614-1822
11 НЬЮКАСЛ1664617-2322
12 БРАЙТОН1654720-2419
13 БЕРНЛИ1653821-2918
14 ЭВЕРТОН1652919-2817
15 БОРНМУТ1644818-2416
16 ВЕСТ ХЭМ1644818-2816
17 АСТОН ВИЛЛА1643923-2815
18 САУТГЕМПТОН1643918-3515
19 НОРВИЧ16321117-3411
20 УОТФОРД161699-309

Смотрите, как "Манчестер Сити" победил в Загребе "Динамо" в Лиге чемпионов

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