17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей

В очередном туре Премьер-лиги главным будет воскресное противостояние в Лондоне "Арсенала" и "Манчестер Сити" нашего Александра Зинченко. Хотя столичная команда и переживает не лучшие времена, вывеска у матча заманчивая. Также интересно посмотреть на встречу соседей по турнирной таблице "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма", которых разделяет всего очко. "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко, думающий о выживании, будет сражаться в гостях с равным себе "Саутгемптоном". К слову, Ярмоленко нынче ценится дешевле Цыганкова – читайте о самых дорогих украинских футболистах.
Чемпионат Англии, 17-й тур
Суббота, 14 декабря
14:30 "Ливерпуль" – "Уотфорд", ТВ: Setanta Sports
Букмекеры: 1.20 – 8.00 – 15.00
17:00 "Бернли" – "Ньюкасл"
Букмекеры: 2.00 – 3.45 – 4.20
17:00 "Лестер" – "Норвич"
Букмекеры: 1.25 – 7.10 – 12.50
17:00 "Челси" – "Борнмут", ТВ: Setanta Sports
Букмекеры: 1.25 – 6.80 – 11.00
17:00 "Шеффилд юн." – "Астон Вилла"
Букмекеры: 1.90 – 3.80 – 4.10
19:30 "Саутгемптон" – "Вест Хэм", ТВ: Setanta Sports
Букмекеры: 1.95 – 3.85 – 3.85
Воскресенье, 15 декабря
16:00 "Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 3.20 – 3.45 – 2.30
16:00 "Манчестер юн." – "Эвертон", ТВ: Setanta Sports
Букмекеры: 1.80 – 3.80 – 4.60
18:30 "Арсенал" – "Манчестер Сити", ТВ: Setanta Sports
Букмекеры: 6.30 – 5.50 – 1.45
Понедельник, 16 декабря
21:45 "Кристал Пэлас" – "Брайтон", ТВ: Setanta Sports
Букмекеры: 2.65 – 3.25 – 2.85
Турнирная таблица Английской премьер-лиги
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|16
|15
|1
|0
|40-14
|46
|2
|ЛЕСТЕР
|16
|12
|2
|2
|39-10
|38
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|16
|10
|2
|4
|44-19
|32
|4
|ЧЕЛСИ
|16
|9
|2
|5
|31-24
|29
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|16
|6
|6
|4
|25-19
|24
|6
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|16
|5
|9
|2
|23-19
|24
|7
|ТОТТЕНХЭМ
|16
|6
|5
|5
|30-23
|23
|8
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|16
|5
|7
|4
|19-16
|22
|9
|АРСЕНАЛ
|16
|5
|7
|4
|24-24
|22
|10
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|16
|6
|4
|6
|14-18
|22
|11
|НЬЮКАСЛ
|16
|6
|4
|6
|17-23
|22
|12
|БРАЙТОН
|16
|5
|4
|7
|20-24
|19
|13
|БЕРНЛИ
|16
|5
|3
|8
|21-29
|18
|14
|ЭВЕРТОН
|16
|5
|2
|9
|19-28
|17
|15
|БОРНМУТ
|16
|4
|4
|8
|18-24
|16
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|16
|4
|4
|8
|18-28
|16
|17
|АСТОН ВИЛЛА
|16
|4
|3
|9
|23-28
|15
|18
|САУТГЕМПТОН
|16
|4
|3
|9
|18-35
|15
|19
|НОРВИЧ
|16
|3
|2
|11
|17-34
|11
|20
|УОТФОРД
|16
|1
|6
|9
|9-30
|9
Смотрите, как "Манчестер Сити" победил в Загребе "Динамо" в Лиге чемпионов
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