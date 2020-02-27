"171 см для Азии – самое то": жена динамовца Гусева рассказала, как зарабатывала в Китае

Жена одного из самых знаменитых игроков "Динамо" времен независимости Олега Гусева Мария рассказала, как зарабатывала до замужества со звездой украинского футбола.

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"Расскажу немного про модельное прошлое. Работала в Китае ,Японии и Корее. Материнское агенство было киевское, называть не хочу, так как у меня о нем не самые теплые воспоминания. Просто решила пойти на кастинг и прошла, – поделилась со своими фолловерами в Instagram Мария Гусева, отметив, что стать моделью она не грезила. – Далее была первая модельная поездка в Китай. Там я жила в Пекине, но летала по всему Китаю на съемки, работала в основном фото-, а не подиумной моделью, так как не обладаю модельным ростом (смеется). 171 – это немного, но для Азии самое то. И училась экстерном. Мне было 16. Очень многое дала эта работа в плане опыта зарабатывания личных денег, планирования расходов, ответственности, сепарации от родителей... Также было очень весело и приятно общаться с остальными ребятами, тусоваться, хотя порой "модельный коллектив" тяжело назвать дружественным местом, но в первый раз мне повезло. Также я успела влюбиться в Азию, в Китай, в их еду, культуру и мне не хотелось улетать... Вернулась я уже самостоятельной личностью, от родителей съехала", – поведала Мария Гусева