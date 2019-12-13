18 тур чемпионата Франции по футболу: расписание, прогноз и результаты матчей

Все о французском футбольном уикенде

Мбаппе, Кавани и Неймар / Фото: Reuters

На уикенде в чемпионате Франции по футболу проходят матчи 18-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Лион" – "Ренн" и "Сент-Этьен" – "ПСЖ". Ниже – расписание тура, котировки букмекеров на исходы матчей, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица французской Лиги 1.

Ранее мы писали, что игрок "Монако" забыл свой номер и хотел уйти с поля во время замены.

Также сообщалось, что"ПСЖ" хочет расстаться с Неймаром и сбросил цену на него почти вдвое

Чемпионат Франции, 18 тур

Пятница, 13 декабря

21:45 Лилль – Монпелье ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.80 – 3.50 – 5.10

Суббота, 14 декабря

18:30 Мец – Марсель

Букмекеры: 4.60 – 3.70 – 1.82

21:00 Ним – Нант

Букмекеры: 3.35 – 3.20 – 2.35

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21:00 Анже – Монако

Букмекеры: 3.15 – 3.50 – 2.30

21:00 Тулуза – Реймс

Букмекеры: 3.20 – 3.20 – 2.44

21:00 Амьен – Дижон

Букмекеры: 2.07 – 3.40 – 3.90

21:00 Брест – Ницца

Букмекеры: 2.65 – 3.40 – 2.75

Воскресенье, 15 декабря

16:00 Бордо – Страсбур

Букмекеры: 2.33 – 3.25 – 3.40

16:00 Лион – Ренн

Букмекеры: 1.71 – 3.95 – 5.10

22:00 Сент-Этьен – ПСЖ

Букмекеры: 7.60 – 5.40 – 1.39

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Турнирная таблица чемпионата Франции

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 16 13 0 3 35-9 39 2 МАРСЕЛЬ 17 10 4 3 25-19 34 3 ЛИЛЛЬ 17 8 4 5 21-15 28 4 РЕНН 16 8 3 5 22-17 27 5 БОРДО 17 7 5 5 28-20 26 6 НАНТ 17 8 2 7 15-16 26 7 ЛИОН 17 7 4 6 28-16 25 8 СЕНТ-ЭТЬЕН 17 7 4 6 21-23 25 9 РЕЙМС 16 6 6 4 14-9 24 10 МОНПЕЛЬЕ 17 6 6 5 21-17 24 11 МОНАКО 16 7 3 6 26-25 24 12 АНЖЕ 17 7 3 7 20-23 24 13 НИЦЦА 17 7 2 8 25-27 23 14 БРЕСТ 17 5 6 6 21-20 21 15 СТРАСБУР 17 6 3 8 20-23 21 16 ДИЖОН 17 4 4 9 11-19 16 17 АМЬЕН 16 4 4 8 19-31 16 18 МЕЦ 17 3 6 8 14-25 15 19 ТУЛУЗА 17 3 3 11 19-35 12 20 НИМ 16 2 6 8 12-28 12

Смотрите, как клубы из Франции на неделе играли в Лиге чемпионов

ПСЖ (Франция) – Галатасарай (Турция) – 5:0

Лион (Франция) – Лейпциг (Германия) – 2:2

Челси (Англия) – Лилль (Франция) – 2:1

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