18 тур чемпионата Франции по футболу: расписание, прогноз и результаты матчей

На уикенде в чемпионате Франции по футболу проходят матчи 18-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Лион" – "Ренн" и "Сент-Этьен" – "ПСЖ". Ниже – расписание тура, котировки букмекеров на исходы матчей, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица французской Лиги 1.
Ранее мы писали, что игрок "Монако" забыл свой номер и хотел уйти с поля во время замены.
Также сообщалось, что"ПСЖ" хочет расстаться с Неймаром и сбросил цену на него почти вдвое
Чемпионат Франции, 18 тур
Пятница, 13 декабря
21:45 Лилль – Монпелье ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.80 – 3.50 – 5.10
Суббота, 14 декабря
18:30 Мец – Марсель
Букмекеры: 4.60 – 3.70 – 1.82
21:00 Ним – Нант
Букмекеры: 3.35 – 3.20 – 2.35
21:00 Анже – Монако
Букмекеры: 3.15 – 3.50 – 2.30
21:00 Тулуза – Реймс
Букмекеры: 3.20 – 3.20 – 2.44
21:00 Амьен – Дижон
Букмекеры: 2.07 – 3.40 – 3.90
21:00 Брест – Ницца
Букмекеры: 2.65 – 3.40 – 2.75
Воскресенье, 15 декабря
16:00 Бордо – Страсбур
Букмекеры: 2.33 – 3.25 – 3.40
16:00 Лион – Ренн
Букмекеры: 1.71 – 3.95 – 5.10
22:00 Сент-Этьен – ПСЖ
Букмекеры: 7.60 – 5.40 – 1.39
Трансляции матчей чемпионата Франции – на oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица чемпионата Франции
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|16
|13
|0
|3
|35-9
|39
|2
|МАРСЕЛЬ
|17
|10
|4
|3
|25-19
|34
|3
|ЛИЛЛЬ
|17
|8
|4
|5
|21-15
|28
|4
|РЕНН
|16
|8
|3
|5
|22-17
|27
|5
|БОРДО
|17
|7
|5
|5
|28-20
|26
|6
|НАНТ
|17
|8
|2
|7
|15-16
|26
|7
|ЛИОН
|17
|7
|4
|6
|28-16
|25
|8
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|17
|7
|4
|6
|21-23
|25
|9
|РЕЙМС
|16
|6
|6
|4
|14-9
|24
|10
|МОНПЕЛЬЕ
|17
|6
|6
|5
|21-17
|24
|11
|МОНАКО
|16
|7
|3
|6
|26-25
|24
|12
|АНЖЕ
|17
|7
|3
|7
|20-23
|24
|13
|НИЦЦА
|17
|7
|2
|8
|25-27
|23
|14
|БРЕСТ
|17
|5
|6
|6
|21-20
|21
|15
|СТРАСБУР
|17
|6
|3
|8
|20-23
|21
|16
|ДИЖОН
|17
|4
|4
|9
|11-19
|16
|17
|АМЬЕН
|16
|4
|4
|8
|19-31
|16
|18
|МЕЦ
|17
|3
|6
|8
|14-25
|15
|19
|ТУЛУЗА
|17
|3
|3
|11
|19-35
|12
|20
|НИМ
|16
|2
|6
|8
|12-28
|12
Смотрите, как клубы из Франции на неделе играли в Лиге чемпионов
ПСЖ (Франция) – Галатасарай (Турция) – 5:0
Лион (Франция) – Лейпциг (Германия) – 2:2
Челси (Англия) – Лилль (Франция) – 2:1
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