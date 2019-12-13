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18 тур чемпионата Франции по футболу: расписание, прогноз и результаты матчей

13 декабря, 14:53

Все о французском футбольном уикенде

Мбаппе, Кавани и Неймар

Мбаппе, Кавани и Неймар / Фото: Reuters

На уикенде в чемпионате Франции по футболу проходят матчи 18-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Лион" – "Ренн" и "Сент-Этьен" – "ПСЖ". Ниже – расписание тура, котировки букмекеров на исходы матчей, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица французской Лиги 1.

Ранее мы писали, что игрок "Монако" забыл свой номер и хотел уйти с поля во время замены.

Также сообщалось, что"ПСЖ" хочет расстаться с Неймаром и сбросил цену на него почти вдвое

Чемпионат Франции, 18 тур

Пятница, 13 декабря

21:45 Лилль – Монпелье ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.80 – 3.50 – 5.10

Суббота, 14 декабря

18:30 Мец – Марсель
Букмекеры: 4.60 – 3.70 – 1.82

21:00 Ним – Нант
Букмекеры: 3.35 – 3.20 – 2.35

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21:00 Анже – Монако
Букмекеры: 3.15 – 3.50 – 2.30

21:00 Тулуза – Реймс
Букмекеры: 3.20 – 3.20 – 2.44

21:00 Амьен – Дижон
Букмекеры: 2.07 – 3.40 – 3.90

21:00 Брест – Ницца
Букмекеры: 2.65 – 3.40 – 2.75

Воскресенье, 15 декабря

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16:00 Бордо – Страсбур
Букмекеры: 2.33 – 3.25 – 3.40

16:00 Лион – Ренн
Букмекеры: 1.71 – 3.95 – 5.10

22:00 Сент-Этьен – ПСЖ
Букмекеры: 7.60 – 5.40 – 1.39

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Трансляции матчей чемпионата Франции – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Франции

МКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ16130335-939
2МАРСЕЛЬ17104325-1934
3ЛИЛЛЬ1784521-1528
4РЕНН1683522-1727
5БОРДО1775528-2026
6НАНТ1782715-1626
7ЛИОН1774628-1625
8СЕНТ-ЭТЬЕН1774621-2325
9РЕЙМС1666414-924
10МОНПЕЛЬЕ1766521-1724
11МОНАКО1673626-2524
12АНЖЕ1773720-2324
13НИЦЦА1772825-2723
14БРЕСТ1756621-2021
15СТРАСБУР1763820-2321
16ДИЖОН1744911-1916
17АМЬЕН1644819-3116
18МЕЦ1736814-2515
19ТУЛУЗА17331119-3512
20НИМ1626812-2812

Смотрите, как клубы из Франции на неделе играли в Лиге чемпионов

ПСЖ (Франция) – Галатасарай (Турция) – 5:0

Лион (Франция) – Лейпциг (Германия) – 2:2

Челси (Англия) – Лилль (Франция) – 2:1

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