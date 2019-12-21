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18-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей

21 декабря, 12:06

Девять матчей АПЛ пройдут в субботу и воскресенье, а в центральном "МанСити" принимает "Лестер"

Вратарь "Лестера" Шмейхель

Вратарь "Лестера" Шмейхель / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 18-го тура Премьер-Лиги. Центральный матч – дуэль второй и третьей команды "Лестера" и "Манчестер Сити". Матч "Вест Хэм" – "Ливерпуль" перенесли из-за участия "красных" в клубном чемпионате мира. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Ранее мы сообщали, где смотреть матч чемпионата Англии "Эвертон" – "Арсенал".

Суббота, 21 декабря

14:30 "Эвертон" – "Арсенал" – Setanta
Букмекеры: 2.5 – 3.7 – 2.75

17:00 "Брайтон" – "Шеффилд"
Букмекеры: 1.15 – 8.50 – 16.50

17:00 "Ньюкасл" – "Кристал Пэлас"
Букмекеры: 2.37 – 3.0 – 3.4

17:00 "Астон Вилла" – "Саутгемптон" – Setanta
Букмекеры: 2.45 – 3.5 – 2.8

17:00 "Борнмут" – "Бернли"
Букмекеры: 2.5 – 3.3 – 2.87

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17:00 "Норвич" – "Вулверхэмптон"
Букмекеры: 3.8 – 3.6 – 1.95

19:30 "Манчестер Сити" – "Лестер" – Setanta
Букмекеры: 1.38 – 5.25 – 7.5

Воскресенье, 22 декабря

16:00 "Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед" – Setanta
Букмекеры: 4.4 – 3.8 – 1.78

18:30 "Тоттенхэм" – "Челси" – Setanta
Букмекеры: 2.35 – 3.6 – 2.87

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Турнирная таблица

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ17161042-1449
2ЛЕСТЕР17123240-1139
3МАНЧЕСТЕР СИТИ17112447-1935
4ЧЕЛСИ1792631-2529
5ТОТТЕНХЭМ1775532-2426
6МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД1767426-2025
7ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД1767421-1625
8ВУЛВЕРХЭМПТОН1759324-2124
9КРИСТАЛ ПЭЛАС1765615-1923
10АРСЕНАЛ1757524-2722
11НЬЮКАСЛ1764717-2422
12БЕРНЛИ1763822-2921
13БРАЙТОН1755721-2520
14БОРНМУТ1754819-2419
15ВЕСТ ХЭМ1754819-2819
16ЭВЕРТОН1753920-2918
17АСТОН ВИЛЛА17431023-3015
18САУТГЕМПТОН17431018-3615
19НОРВИЧ17331118-3512
20УОТФОРД1716109-329

Смотрите, как английские команды провели последние матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

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Динамо Загреб — Манчестер Сити – 1:4

Челси — Лилль – 2:1

Бавария — Тоттенхэм Хотспур – 3:1

Манчестер Юнайтед — АЗ Алкмаар – 4:0

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Источник: Сегодня|Спорт

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