18-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 18-го тура Премьер-Лиги. Центральный матч – дуэль второй и третьей команды "Лестера" и "Манчестер Сити". Матч "Вест Хэм" – "Ливерпуль" перенесли из-за участия "красных" в клубном чемпионате мира. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Ранее мы сообщали, где смотреть матч чемпионата Англии "Эвертон" – "Арсенал".
Суббота, 21 декабря
14:30 "Эвертон" – "Арсенал" – Setanta
Букмекеры: 2.5 – 3.7 – 2.75
17:00 "Брайтон" – "Шеффилд"
Букмекеры: 1.15 – 8.50 – 16.50
17:00 "Ньюкасл" – "Кристал Пэлас"
Букмекеры: 2.37 – 3.0 – 3.4
17:00 "Астон Вилла" – "Саутгемптон" – Setanta
Букмекеры: 2.45 – 3.5 – 2.8
17:00 "Борнмут" – "Бернли"
Букмекеры: 2.5 – 3.3 – 2.87
17:00 "Норвич" – "Вулверхэмптон"
Букмекеры: 3.8 – 3.6 – 1.95
19:30 "Манчестер Сити" – "Лестер" – Setanta
Букмекеры: 1.38 – 5.25 – 7.5
Воскресенье, 22 декабря
16:00 "Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед" – Setanta
Букмекеры: 4.4 – 3.8 – 1.78
18:30 "Тоттенхэм" – "Челси" – Setanta
Букмекеры: 2.35 – 3.6 – 2.87
Турнирная таблица
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17
|16
|1
|0
|42-14
|49
|2
|ЛЕСТЕР
|17
|12
|3
|2
|40-11
|39
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|17
|11
|2
|4
|47-19
|35
|4
|ЧЕЛСИ
|17
|9
|2
|6
|31-25
|29
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|17
|7
|5
|5
|32-24
|26
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17
|6
|7
|4
|26-20
|25
|7
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|17
|6
|7
|4
|21-16
|25
|8
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|17
|5
|9
|3
|24-21
|24
|9
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|17
|6
|5
|6
|15-19
|23
|10
|АРСЕНАЛ
|17
|5
|7
|5
|24-27
|22
|11
|НЬЮКАСЛ
|17
|6
|4
|7
|17-24
|22
|12
|БЕРНЛИ
|17
|6
|3
|8
|22-29
|21
|13
|БРАЙТОН
|17
|5
|5
|7
|21-25
|20
|14
|БОРНМУТ
|17
|5
|4
|8
|19-24
|19
|15
|ВЕСТ ХЭМ
|17
|5
|4
|8
|19-28
|19
|16
|ЭВЕРТОН
|17
|5
|3
|9
|20-29
|18
|17
|АСТОН ВИЛЛА
|17
|4
|3
|10
|23-30
|15
|18
|САУТГЕМПТОН
|17
|4
|3
|10
|18-36
|15
|19
|НОРВИЧ
|17
|3
|3
|11
|18-35
|12
|20
|УОТФОРД
|17
|1
|6
|10
|9-32
|9
Смотрите, как английские команды провели последние матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Динамо Загреб — Манчестер Сити – 1:4
Челси — Лилль – 2:1
Бавария — Тоттенхэм Хотспур – 3:1
Манчестер Юнайтед — АЗ Алкмаар – 4:0
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