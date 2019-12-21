18-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей

Девять матчей АПЛ пройдут в субботу и воскресенье, а в центральном "МанСити" принимает "Лестер"

Вратарь "Лестера" Шмейхель / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 18-го тура Премьер-Лиги. Центральный матч – дуэль второй и третьей команды "Лестера" и "Манчестер Сити". Матч "Вест Хэм" – "Ливерпуль" перенесли из-за участия "красных" в клубном чемпионате мира. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Ранее мы сообщали, где смотреть матч чемпионата Англии "Эвертон" – "Арсенал".

Суббота, 21 декабря



14:30 "Эвертон" – "Арсенал" – Setanta

Букмекеры: 2.5 – 3.7 – 2.75

17:00 "Брайтон" – "Шеффилд"

Букмекеры: 1.15 – 8.50 – 16.50

17:00 "Ньюкасл" – "Кристал Пэлас"

Букмекеры: 2.37 – 3.0 – 3.4

17:00 "Астон Вилла" – "Саутгемптон" – Setanta

Букмекеры: 2.45 – 3.5 – 2.8

17:00 "Борнмут" – "Бернли"

Букмекеры: 2.5 – 3.3 – 2.87

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17:00 "Норвич" – "Вулверхэмптон"

Букмекеры: 3.8 – 3.6 – 1.95

19:30 "Манчестер Сити" – "Лестер" – Setanta

Букмекеры: 1.38 – 5.25 – 7.5

Воскресенье, 22 декабря

16:00 "Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед" – Setanta

Букмекеры: 4.4 – 3.8 – 1.78

18:30 "Тоттенхэм" – "Челси" – Setanta

Букмекеры: 2.35 – 3.6 – 2.87

Турнирная таблица

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 17 16 1 0 42-14 49 2 ЛЕСТЕР 17 12 3 2 40-11 39 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 17 11 2 4 47-19 35 4 ЧЕЛСИ 17 9 2 6 31-25 29 5 ТОТТЕНХЭМ 17 7 5 5 32-24 26 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17 6 7 4 26-20 25 7 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17 6 7 4 21-16 25 8 ВУЛВЕРХЭМПТОН 17 5 9 3 24-21 24 9 КРИСТАЛ ПЭЛАС 17 6 5 6 15-19 23 10 АРСЕНАЛ 17 5 7 5 24-27 22 11 НЬЮКАСЛ 17 6 4 7 17-24 22 12 БЕРНЛИ 17 6 3 8 22-29 21 13 БРАЙТОН 17 5 5 7 21-25 20 14 БОРНМУТ 17 5 4 8 19-24 19 15 ВЕСТ ХЭМ 17 5 4 8 19-28 19 16 ЭВЕРТОН 17 5 3 9 20-29 18 17 АСТОН ВИЛЛА 17 4 3 10 23-30 15 18 САУТГЕМПТОН 17 4 3 10 18-36 15 19 НОРВИЧ 17 3 3 11 18-35 12 20 УОТФОРД 17 1 6 10 9-32 9

Смотрите, как английские команды провели последние матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

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Динамо Загреб — Манчестер Сити – 1:4

Челси — Лилль – 2:1

Бавария — Тоттенхэм Хотспур – 3:1

Манчестер Юнайтед — АЗ Алкмаар – 4:0

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