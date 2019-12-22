"Тоттенхэм" – "Челси": онлайн поединка чемпионата Англии

Моуринью - Лэмпард / Фото: Twitter

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В 18-м туре английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" будет принимать "Челси". Игра пройдет на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Мы проведем онлайн матча "Тоттенхэм" – "Чесли" со всеми яркими моментами поединка.

"Тоттенхэм" – "Челси" ОНЛАЙН

"Тоттенхэм" под руководством Жозе Моуринью быстро превратился в одного из претендентов в Лигу Чемпионов. Понадобились для этого "шпорам" всего четыре победы в пяти поединках. Всего за пять туров "Тоттенхэм" со второй части таблицы поднялся на пятое место, сократив отставание от четвертого "Челси" к трем очкам.

"Челси" после неоднозначного старта сезона выдал просто невероятную серию. "Синие" выиграли уже 6 матчей подряд. В последний раз команда Фрэнка Лэмпарда проигрывала в АПЛ еще "Ливерпулю".

История противостояний:

История этого лондонского противостояния насчитывает уже 156 матчей. Небольшое преимущество на стороне "Челси" – 68 побед против 51. В прошлом году команды пересеклись в Кубке лиги, где сильнее оказались "аристократы". А в Премьер-лиге клубы обменялись домашними победами.

Ориентировочные составы:

"Тоттенхэм": Гассанига — Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген — Дайер, Сиссоко — Моура, Алли, Сон — Кейн

"Челси": Кепа — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон — Жоржиньо, Ковачич, Канте — Виллиан, Абрахам, Пулишич

"Смогу ли совладать с эмоциями перед матчем с прошлым клубом? Да, конечно. Возможно, многие не смогли бы этого сделать, но мне это по силам. Для меня это игра. Сейчас я на 100 процентов предан "Тоттенхэму". И на каждом из этапов карьеры на 100 процентов был предан клубу, в котором работал. У меня никогда не было места для прошлых клубов: им я отдал все что мог и теперь каждый из них в прошлом. Именно поэтому матч с "Челси" будет для меня легким. Да, будет тяжело из-за того, что "Челси" — сильная команда, но не с эмоциональной точки зрения", – отметил наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

"Если отправляешься в гости к непримиримому сопернику, болельщики вам ответят. Но это не значит, что они забыли историю или не уважают ее. Моуринью – тренер, который хочет работать и быть в движении, потому он и ответил согласием "Тоттенхэму". Но я не думаю, что его будет сильно беспокоить реакция с трибун. Он уже приезжал сюда с "МЮ", и его это не трогало", – рассказал тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Ранее мы писали, что имя шикарного стадиона, который пробил брешь в бюджете "Тоттенхэма", продают за 375 миллионов. Но желающих заключить контракт сразу на 15 лет пока не видно.

Смотрите, как "Тоттенхэм" играет в Лиге чемпионов:

Ранее мы рассказывали, что экс-игрок "Челси" понес наказание за мастурбацию в публичном месте. Бывший нападающий "Челси" 45-летний Нил Шипперли предстанет перед судом за мастурбацию перед 16-летней девочкой и ее матерью.

Смотрите, как "Челси" обыграл "Лилль" в Лиге чемпионов:

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