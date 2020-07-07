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19 футболистов заразились коронавирусом во время матча из-за ошибки лаборатории

7 июля, 09:33

Елена Павлова Елена Павлова

Также заразился президент болгарского клуба

Сразу 19 футболистов из чемпионата Болгарии заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки – сообщает Sportstar. Ранее мы сообщали, что футбол в Болгарии вернется сразу со зрителями на трибунах.

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По информации источника, защитник болгарского клуба "Царско село" Мартин Кавдански получил ошибочный отрицательный тест на коронавирус и вышел в стартовом составе на матч с "Черно Море" (1:4). После матча в результате нового тестирования в "Царско село" выявили три новых случая заражения коронавирусной инфекции. Владелец "Села" Стойне Манолов также дал положительный результат на коронавирус.

Смотрите обзор коронавирусного матча

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А "Черно море" в свою очередь на официальном сайте объявили, что по итогам поединка 16 футболистов получили положительный тест на COVID-19. Надо отдать должное лаборатории, которая все-таки признала допущенную ошибку и подтвердила, что тест Кавдански был положительным.

"Царско село" – "Чорно море"/Фото fctsarskoselo.com

"Царско село" – "Чорно море"/Фото fctsarskoselo.com

"К сожалению, в результатах тестов нашли 16 положительных образцов, – говорится в заявлении "Черно Море". – Все игроки, которые инфицированы, находятся на карантине, и мы приняли необходимые меры предосторожности. Мы уведомили медицинскую комиссию БФУ, а также спортивный и технический отдел и ждем их инструкций".

Несмотря на 16 положительных тестов, в "Черно Море" заверили, что они все еще готовы сыграть свой домашний матч чемпионата Болгарии с "Ардой" во вторник, полагаясь на игроков молодежного состава. Отметим, что на сегодняшний день в Болгарии было выявлено более 5,9 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Смотрите, как чемпион Болгарии "Лудогорец" выступал в еврокубках

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