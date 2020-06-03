Смелость или глупость: футбол в Болгарии вернется сразу со зрителями на трибунах

Болельщиков на стадионах собираются рассаживать через два места

Чемпионат Болгарии по футболу вскоре возобновится после почти трех месяцев карантина, связанных с пандемией коронавируса. По информации издания economic.bg, которое ссылается на указ министра здравоохранения страны, матчи возобновятся уже 5 июня. Но в стране не хотят играть при пустых трибунах.

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В Болгарии собираются пойти на очень смелый шаг и позволить болельщикам посещать поединки уже с первого тура после рестарта чемпионата. Однако в целях безопасности арены будут заполнять не более, чем на 30%, рассаживая зрителей через два сидения друг от друга.

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Если футбольное первенство в Болгарии вернется 5 июня, завершить розыгрыш смогут уже 11 июля. На данный момент в турнирной таблице чемпионата лидирует "Лудогорец", который опережает "Левски", "Локомотив" и ЦСКА на 11 очков, имея при этом матч в запасе. До конца розыгрыша местного первенства осталось девять туров.

Фото: ludogorets.com

Отметим, что структуры здравоохранения Болгарии на данный момент разрешили проведения в стране только футбольных мероприятий, но не давали "зеленый свет" другим видам спорта.

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