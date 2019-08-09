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19-летняя испанская футболистка погибла после ДТП

Сегодня, 18:13

Девушка ехала на мопеде, когда попала в аварию

Альба Эстебан Фрау

Альба Эстебан Фрау / Фото: Twitter

19-летняя испанская футболистка Альба Эстебан Фрау ушла из жизни в результате травм, полученных в ДТП, сообщает Королевская федерация футбола Испании (RFEF).

"RFEF скорбит о смерти молодой футболистки Альбы Эстебан Фрау, которая покинула нас в таком раннем возрасте в результате дорожно-транспортного происшествия на Мальорке. Мы выражаем наши соболезнования родным и близким", - говорится в заявлении RFEF.

Инцидент произошел во вторник вечером на шоссе, которое соединяет Пальму-Нову и Сольер. Девушка ехала на мопеде с парнем, находившимся за рулем. В результате столкновения с другим транспортным средством они потеряли управление и разбились.

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От полученных травм Альба скончалась в больнице в четверг, а 23-летний молодой человек находится в тяжелом состоянии.

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Фото: "Сегодня"

Водитель автомобиля, причастного к аварии, не пострадал. Полиция ведет расследование обстоятельств ДТП.

Напомним, что этим летом в результате ДТП погиб бывший игрок сборной Испании Хосе Антонио Рейес. Рейесу принадлежит уникальное достижение – он единственный в истории футболист, который побеждал пять раз в Лиге Европы! Три титула Хосе Антонио завоевал с "Севильей" (2014, 2015, 2016) и еще два раза выиграл трофей с "Атлетико" (2010, 2012). Был чемпионом Англии с "Арсеналом", с которым также играл в финале Лиги чемпионов. А также выигрывал чемпионат Испании с "Реалом".

Напомним, что в конце апреля автобус с футболистами турецкого "Аланьяспора" попал в смертельное ДТП. В результате аварии пострадало семь футболистов клуба. 28-летний чешский нападающий команды Йозеф Шурал с серьезными травмами был доставлен в частную больницу – увы, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. 

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Источник: Championat.ru

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