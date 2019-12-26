19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результаты

Новогодные каникулы - не для Премьер-лиги. Все - о девятнадцатом туре сильнейшего национального первенства Европы

Ван Дейк и его "Ливерпуль" уверенно лидируют в АПЛ / Фото: Getty Images

В то время как другие ТОП-чемпионаты Европы ушли на новогодние каникулы, в Англии футбольные клубы собирают кассу. В Премьер-лиге в эти дни проходят матчи 19-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "МЮ" – "Ньюкасл", "Лестер" – "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон"- "МанСити". Ниже – расписание всех поединков тура в АПЛ с котировками букмекеров, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица.

Отметим, что накануне тренер "Ливерпуля" словом из трех букв описал весь 2019 год.

Также стало известно, что "Вест Хэм" этой зимой планирует продать Ярмоленко.

Чемпионат Англии, 19 тур

Четверг, 26 декабря

14:30 Тоттенхэм – Брайтон

Букмекеры: 1.52 – 4.70 – 6.00

17:00 Борнмут – Арсенал

Букмекеры: 3.60 – 3.90 – 1.99

17:00 Астон Вилла – Норвич

Букмекеры: 2.11 – 3.80 – 3.30

17:00 Челси – Саутгемптон

Букмекеры: 1.40 – 5.30 – 7.30

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17:00 Кристал Пэлас – Вест Хэм

Букмекеры: 2.39 – 3.40 – 3.10

17:00 Эвертон – Бернли

Букмекеры: 1.74 – 3.80 – 5.10

17:00 Шеффилд Юнайтед – Уотфорд

Букмекеры: 1.83 – 3.60 – 4.70

19:30 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Букмекеры: 1.35 – 5.40 – 9.10

22:00 Лестер – Ливерпуль

Букмекеры: 3.30 – 3.75 – 2.15

Пятница, 27 декабря

21:45 Вулверхэмптон – Манчестер Сити

Букмекеры: 7.00 – 5.00 – 1.44

Трансляции матчей АПЛ на канале Setanta доступны на сайте oll.tv (по подписке)

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Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 17 16 1 0 42-14 49 2 ЛЕСТЕР 18 12 3 3 41-14 39 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 18 12 2 4 50-20 38 4 ЧЕЛСИ 18 10 2 6 33-25 32 5 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18 7 7 4 22-16 28 6 ВУЛВЕРХЭМПТОН 18 6 9 3 26-22 27 7 ТОТТЕНХЭМ 18 7 5 6 32-26 26 8 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18 6 7 5 26-22 25 9 НЬЮКАСЛ 18 7 4 7 18-24 25 10 БЕРНЛИ 18 7 3 8 23-29 24 11 АРСЕНАЛ 18 5 8 5 24-27 23 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 18 6 5 7 15-20 23 13 БРАЙТОН 18 5 5 8 21-26 20 14 БОРНМУТ 18 5 4 9 19-25 19 15 ЭВЕРТОН 18 5 4 9 20-29 19 16 ВЕСТ ХЭМ 17 5 4 8 19-28 19 17 САУТГЕМПТОН 18 5 3 10 21-37 18 18 АСТОН ВИЛЛА 18 4 3 11 24-33 15 19 НОРВИЧ 18 3 3 12 19-37 12 20 УОТФОРД 18 2 6 10 11-32 12

Смотрите, как английские команды играли последние в году матчи еврокубков

Динамо Загреб – Манчестер Сити – 1:4

Челси – Лилль – 2:1

Бавария – Тоттенхэм Хотспур – 3:1

Манчестер Юнайтед – АЗ Алкмаар – 4:0

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