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19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результаты

26 декабря, 07:06

Новогодные каникулы - не для Премьер-лиги. Все - о девятнадцатом туре сильнейшего национального первенства Европы

Ван Дейк и его "Ливерпуль" уверенно лидируют в АПЛ

Ван Дейк и его "Ливерпуль" уверенно лидируют в АПЛ / Фото: Getty Images

В то время как другие ТОП-чемпионаты Европы ушли на новогодние каникулы, в Англии футбольные клубы собирают кассу. В Премьер-лиге в эти дни проходят матчи 19-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "МЮ" – "Ньюкасл", "Лестер" – "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон"- "МанСити". Ниже – расписание всех поединков тура в АПЛ с котировками букмекеров, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица.

Отметим, что накануне тренер "Ливерпуля" словом из трех букв описал весь 2019 год.

Также стало известно, что "Вест Хэм" этой зимой планирует продать Ярмоленко.

Чемпионат Англии, 19 тур

Четверг, 26 декабря

14:30 Тоттенхэм – Брайтон
Букмекеры: 1.52 – 4.70 – 6.00

17:00 Борнмут – Арсенал
Букмекеры: 3.60 – 3.90 – 1.99

17:00 Астон Вилла – Норвич
Букмекеры: 2.11 – 3.80 – 3.30

17:00 Челси – Саутгемптон
Букмекеры: 1.40 – 5.30 – 7.30

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17:00 Кристал Пэлас – Вест Хэм
Букмекеры: 2.39 – 3.40 – 3.10

17:00 Эвертон – Бернли
Букмекеры: 1.74 – 3.80 – 5.10

17:00 Шеффилд Юнайтед – Уотфорд
Букмекеры: 1.83 – 3.60 – 4.70

19:30 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Букмекеры: 1.35 – 5.40 – 9.10

22:00 Лестер – Ливерпуль
Букмекеры: 3.30 – 3.75 – 2.15

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Пятница, 27 декабря

21:45 Вулверхэмптон – Манчестер Сити
Букмекеры: 7.00 – 5.00 – 1.44

Трансляции матчей АПЛ на канале Setanta доступны на сайте oll.tv (по подписке)

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Турнирная таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ17161042-1449
2ЛЕСТЕР18123341-1439
3МАНЧЕСТЕР СИТИ18122450-2038
4ЧЕЛСИ18102633-2532
5ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД1877422-1628
6ВУЛВЕРХЭМПТОН1869326-2227
7ТОТТЕНХЭМ1875632-2626
8МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД1867526-2225
9НЬЮКАСЛ1874718-2425
10БЕРНЛИ1873823-2924
11АРСЕНАЛ1858524-2723
12КРИСТАЛ ПЭЛАС1865715-2023
13БРАЙТОН1855821-2620
14БОРНМУТ1854919-2519
15ЭВЕРТОН1854920-2919
16ВЕСТ ХЭМ1754819-2819
17САУТГЕМПТОН18531021-3718
18АСТОН ВИЛЛА18431124-3315
19НОРВИЧ18331219-3712
20УОТФОРД18261011-3212

Смотрите, как английские команды играли последние в году матчи еврокубков

Динамо Загреб – Манчестер Сити – 1:4

Челси – Лилль – 2:1

Бавария – Тоттенхэм Хотспур – 3:1

Манчестер Юнайтед – АЗ Алкмаар – 4:0

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Источник: Сегодня|Спорт

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