"Молотобойцы" планируют продать разболевшегося Ярмоленко уже зимой

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

В зимнее трансферное окно руководство лондонского "Вест Хэма" попытается продать украинского нападающего Андрея Ярмоленко, который еще в начале сезона являлся игроком основного состава "молотобойцев". Ранее мы писали, что Ярмоленко теперь дешевле Цыганкова.

Football Insider сообщает, что руководство клуба из Восточного Лондона недовольно игрой Ярмоленко и готово его продать за сумму в районе 18 миллионов фунтов. Отметим, что точно такие же деньги "Вест Хэм" заплатил за форварда сборной Украины дортмундской "Боруссии" летом 2018 года.

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Напомним, в нынешнем сезоне Ярмоленко стал основным игроком "Вест Хэма" после того, как перед этим пропустил 252 дня из-за разрыва ахиллова сухожилия. Но стоило Андрею, недавно отметившему 30-летие, набрать более-менее приличную форму, забив три мяча за "Вест Хэм" и победный гол в ворота Португалии за сборную Украины, как к Ярмоленко вернулись травмы и он снова оказался в лазарете. В нынешнем сезоне за "молотобойцев" Андрей сыграл 15 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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