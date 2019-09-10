2,7 метра и 500 кило: Златану возводят памятник на родине

Златан играет сейчас в США / Фото: AFP

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции. Статуя станет подарком форварду от Ассоциации футбола страны. Высота памятника составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.

Статую планируют установить в родном городе Златана Мальме, где он начинал футбольную карьеру.

"Памятник будет данью уважения величайшему футболисту Швеции всех времен", – заявил председатель футбольного союза Хакан Шостранд.

Напомним, 37-летний Ибрагимович провел в составе сборной Швеции 116 матчей и забил 62 года. С этим показателем он является лучшим бомбардиром в истории страны.

"Я очень доволен решением установить статую в Мальме. Таково было мое желание с самого начала. Именно здесь все начиналось, здесь находится мое сердце", – сказал Ибрагимович.

Открытие памятника состоится 8-го октября.

Напомним, что недавно Златан Ибрагимович был наказан штрафом за симуляцию. Шведский форвард "рисовал" пенальти в одном из поединков. Для Ибрагимовича это уже второй штраф за симуляцию за последние две недели.

Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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