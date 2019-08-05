Так и убить можно: Златан Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму

Нападающий клуба Североамериканской футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович опубликовал новое видео в своем Twitter. 37-летний швед продемонстрировал подписчикам свой удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.
А таким приемом Ибрагимович пользуется на тренировке
Напомним, что на днях Златан Ибрагимович был наказан штрафом за симуляцию. Шведский форвард "рисовал" пенальти в одном из поединков. Для Ибрагимовича это уже второй штраф за симуляцию за последние две недели.
Как сообщалось ранее, 37-летний Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS. Шведский нападающий принял решение продолжить карьеру в лиге американского и канадского футбола, он заработает 7,2 миллиона долларов за сезон
Напомним, недавно Ибрагимович забил два гола в футболке с ошибкой в написании своей фамилии. Производитель экипировки перепутал местами две буквы в фамилии знаменитого футболиста. Получилось IRBAHIMOVIC вместо IBRAHIMOVIC.
Смотрите лучшие голы Златана Ибрагимовича:
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