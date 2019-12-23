20-летний наследник Пеле второй год подряд признан лучшим футболистом Франции

Пеле и Килиан Мбаппе / Фото: AFP

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20-летний нападающий "Пари-Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признан лучшим французским футболистом 2019 года по версии France Football. Эту награду форвард завоевал второй год кряду. Ранее мы писали, что Мбаппе побил невероятный рекорд результативности.

"Люди думают, что Килиан изменился, но это не так. Он по-прежнему играет, чтобы быть максимально полезным для своей команды. Разница лишь в том, что в 17-18 лет ты меньше берешь ответственность на себя, ведь еще ничего не показал. Тебе приходится уважать субординацию и отдавать мяч более сильным игрокам. Сейчас я просто больше рискую, ведь уже успел что-то показать", – рассказал Мбаппе.

Напомним, Мбаппе является воспитанником "Монако", а с 2017 года выступает за "ПСЖ". В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах и забил 18 мячей (11 – в чемпионате Франции). Также на его счету девять результативных передач. Transfermarkt.com повесил на француза наибольший ценник среди всех игроков – 200 миллионов евро.

Ранее Мишель Платини назвал игрока, который до 2030 года будет королем футбола. По мнению экс-главы УЕФА, главной звездой следующих десяти лет будет форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Смотрите, как Килиан Мбаппе забивает в Лиге чемпионов:

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