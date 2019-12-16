Сумасшедший подросток из "ПСЖ" побил невероятный рекорд результативности

Килиан Мбаппе оформил дубль в матче с "Сент-Этьеном"

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отметился двумя голами в ворота "Сент-Этьена" в матче 18-го тура чемпионата Франции, который завершился победой парижан со счетом 4:0.

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Благодаря этому дублю, форвард довел свой показатель голов в Лиге 1 до 70. На тот момент ему было 20 лет, 11 месяцев и 25 дней. Таким образом, Килиан стал самым молодым футболистом в истории первенства, которому удалось добиться данного достижения.

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Предыдущим рекордсменом соревнований был Бернар Лякомб, который достиг аналогичного показателя в 1975 году в возрасте 22 лет, 5 месяцев и 11 дней.

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Напомним, Мбаппе является воспитанником "Монако", а с 2017 года выступает за ПСЖ. В нынешнем сезоне Килиан отметился 9 голами в 11 матчах Лиги 1.

Ранее был назван самый обсуждаемый футболист года в Twitter. Звезды "Барселоны" и "Ювентуса" Месси и Роналду остались за спиной у Неймара, который в 2019-м почти не забивал.

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