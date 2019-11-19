"Есть тут один ребенок": Платини назвал игрока, который до 2030 года будет королем футбола

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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Бывший президент УЕФА француз Мишель Платини назвал футболиста, который будет новым королем футбола после грядущего заката Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Напомним, недавно Криштиану подкололи в соцсетях, заявив, что у стюарда на стадионе техника обращения с мячом лучше, чем у португальца.

Мишель Платини / Фото: AFP

"Мне нравится Неймар, – заявил трехкратный обладатель "Золотого мяча" Мишель Платини. – И этот ребенок, который играет вместе с Неймаром в "ПСЖ", не так уж и плох... Да-да, Мбаппе, точно! Он может стать главной звездой на ближайшие десять лет. Посоветовал бы Килиана любому клубу мира. Не знаю, может ли мой бывший клуб "Ювентус" позволить себе этот трансфер сейчас. Однако в будущем это будет сделать еще сложнее, потому что его стоимость еще вырастет"

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Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Как мы писали ранее, "Реал" согласился заплатить за Мбаппе "ПСЖ" рекордные 400 миллионов евро. Королевская компенсация за 20-летнего форварда, согласитесь! На данный момент самым дорогим трансфером всех времен в футболе является переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ", который был осуществлен за 222 млн евро. Правда, дорогущее приобретение так и не помогло французскому клубу-гранду разжиться европейскими трофеями.

Смотрите, как забивает Мбаппе

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