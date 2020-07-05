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20 украинцев пожизненно отстранили от футбола после скандала с договорняками в Армении

5 июля, 14:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

В скандале были замешаны футболисты и тренеры из Украины

Стали известны некоторые подробности скандала с договорными матчами в Армении. Как мы писали ранее, в Армении досрочно завершили чемпионат по футболу в первой лиге. Пять команд – "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван" – были дисквалифицированы на различные сроки. Также под санкции попали 58 человек, 44 из них были отстранены от футбола пожизненно. Позже стало известно, что в число в число провинившихся попали 25 украинцев.

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По информации ua.tribuna.com, 20 представителей Украины получили пожизненную дисквалификацию: Сергей Литовченко (экс-тренер киевского "Арсенала"), Евгений Захарченко (экс-игрок "Агробизнеса"), Тимофей Шеремета (экс-игрок запорожского "Металлурга"), Игорь Быковский (экс-игрок "Мариуполя"), Артем Пилипенко (экс-игрок киевского "Арсенала"), Илья Ходуля (экс-игрок "Горняка"), Сергей Дячук (играл в первой лиге Украины), Дмитрий Копытов (экс-игрок "Стали"), Антон Антошин (экс-игрок "Стали"), Ярослав Ясницкий (экс-игрок "Агробизнеса"), Анатолий Писковец (экс-тренер "Волыни"), Богдан Суходуб (экс-игрок "Мариуполя"), Дмитрий Климаков (экс-игрок "Металлиста-1925"), Олег Гуменюк (экс-игрок "Таврии"), Илья Глушицкий (экс-игрок "Говерлы"), Евгений Коняшин (играл в академии киевского "Арсенала"), Максим Дробный (владелец армянского "Локомотива"), Егор Луговой (экс-игрок "Сум"), Ростислав Козар (владелец армянского "Арагаца") и Юрий Окул (тренер армянского "Арагаца").

Один год дисквалификации получили Мирослав Деда (воспитанник "Волыни") и Дмитрий Михайленко (воспитанник "Черноморца").

На три года дисквалифицировали Михаила Попова (воспитанник "Черноморца"), Алексея Бондаренко (экс-игрок "Реала Фармы") и Никиту Филатова (экс игрок "Олимпика").

Ранее мы писали, что известные клубы заподозрили в "договорняке" ценой 2 миллиона евро. Полиция вышла на след преступной группировки, которая занималась организацией матчей с душком.

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футбол договорной матч чемпионат Армении

Источник: Сегодня|Спорт

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