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23 гола за сезон: "Динамо" продлевает контракт с 19-летним забивалой

24 июля, 12:52

Соглашение с восходящей звездой украинского футбола будет рассчитано на три года

Даниил Сухоручко
Даниил Сухоручко. Фото: Динамомания

Сегодня киевское "Динамо" должно подписать новый контракт с 19-летним нападающим Даниилом Сухоручко. Соглашение будет рассчитано на три года. Сухоручко сыграл 25 минут в недавнем спарринге динамовцев с командой "Оболонь-Бровар" (1:1), ничем особым в атаке не отметившись. Однако на его счету – весьма убедительная статистика в прошлом сезоне.

Прошлый сезон Даниил Сухоручко провел на правах аренды в киевском "Арсенале". Там он успел дебютировать за первую команду канониров, сыграв за нее 2 матча и забив один гол в Кубке Украины. Параллельно же Сухоручко играл за "Арсенал" U-19 (20 матчей/13 голов) и "Арсенал" U-21 (20 матчей/9 голов). То есть суммарно в его активе за предыдущий сезон – 23 забитых мяча в 42 поединках.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Арсеналом" в прошлом чемпионате

Как сообщалось ранее, "Динамо" отдало игрока в Чехию для раскрутки в Европе. Ахмед Алибеков, на которого рассчитывали в "Александрии", продолжит карьеру в либерецком "Словане". Чешский клуб будет предоставлять игровую практику футболистам, пока что не попадающим в основу киевлян, а заодно засветит их на трансферном рынке. Как известно, внимание к чешской лиге у европейских скаутов - весьма серьезное.

Также мы писали, что бывший клуб Даниила Сухоручко прекращает свое существование. "Мы снимаемся с соревнований": Киев теряет скандальную футбольную команду. Еще год назад столичный "Арсенал" взорвал интернет приглашением знаменитого Раванелли, а теперь самоликвидируется из Первой лиги.

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Тег Динамо Киев, Арсенал Киев, Даниил Сухоручко

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Источники:

Динамомания , Сегодня|Спорт

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