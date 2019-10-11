3,7 миллиарда доходов и 512 млн налогов: "Шахтер" опубликовал финансовые итоги года

Донецкий "Шахтер" традиционно 11 октября предоставил отчет по итогам сезона 2018/2019 годов. В прошлом сезоне "горняки" третий раз подряд оформили "золотой дубль", став самым титулованным клубом независимой Украины. Президент клуба Ринат Ахметов заслуга в этом не только тренерского штаба и игроков, но и болельщиков.
Отчет о сезоне-2018/19 содержит результаты и статистику, итоги выступления первой команды и Академии, а также финансовые показатели, детальные сведения о деятельности различных департаментов "Шахтера".
Согласно данным, 680 миллионов гривен составил доход от коммерческой деятельности. Общий показатель доходов "Шахтера" с учетом НДС составил 3 миллиарда 761 миллион гривен.
Статьи доходов клуба:
- Доходы от УЕФА и ФИФА
- Доходы от коммерческой деятельности
- Доходы от УЕФА и ФИФА
- Доходы от продажи и аренды игроков
В сезоне-2018/19 "Шахтер" осуществил несколько исходящих трансферов и аренд футболистов в другие клубы. Общий доход от продажи и аренды игроков составил 1 миллиард 478 миллионов гривен.
"Шахтер" участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов, а также в 1/16 финала Лиги Европы. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составили 1 миллиард 603 миллиона гривен.
Суммарный доход от коммерческой деятельности составил 680 миллионов гривен. В сравнении с прошлым сезоном выросли доходы от продажи атрибутики (с 18 до 22 миллионов) и корпоративных лож (с 5 до 6 миллионов).
В сезоне-2018/19 "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 512 миллионов 313 тысяч гривен налогов (на 7,8 миллиона гривен больше, чем в прошлом). Сумма НДФЛ составила 378 миллионов 104 тысячи гривен.
Ранее мы писали, что чемпион Украины запускает собственный бренд fashion-одежды. Линию одежды "горняки" выпустят совместно с украинским дизайнером Виктором Анисимовым.
Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Аталанту" в Лиге чемпионов:
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