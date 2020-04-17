"3 раунда по 2 минуты": Алиев сменит амплуа и будет драться в популярном шоу

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев предстанет в новом амплуа. Футбольный агент Александр Панков анонсировал участие экс-игрока киевлян в бое в рамках шоу. Бывший футболист также подтвердил данную информацию.

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"Сан Саныч в новом амплуа. Мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой – 3 раунда по 2 минуты. Со следующей недели начинается подготовка", – написал Панков в Instagram.

Напомним, что 35-летний бывший футболист играл за "Динамо" и сборную Украины. Также игрок выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух". После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

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