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Алиев в президенты, Вирастюк – в Карпаты: обзор соцсетей украинских спортсменов

17 апреля, 15:59

Александр Трикиша

Наши спортсмены на карантине овладевают новыми профессиями и тренируются в горах

Продолжаем следить за соцсетями украинских спортсменов в условиях карантина. Наши звезды на самоизоляции делятся редкими кадрами из личной жизни и веселят подписчиков забавными постами. Смотрите обзор соцсетей украинских спортсменов за 16 апреля: эротическая "обезьянка" у штангиста и вигвам для звезды каратэ.

Читайте также: Кабмин разрешил спортсменам тренироваться во время карантина: "Это нужно для будущих побед"

Прославленный украинский стронгмен Василий Вирастюк во время карантина изолировался в Карпатах. "Самоизоляция – это, пожалуй, лучший карантин из всех, которые себе только можно представить!

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1. Карпаты
2. Чистый воздух (актуально)
3. Свободное передвижение (без масок, антисептиков и инфицированных)
PS дай Бог чтобы каждый мог себе позволить вот так!

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Наша гимнастка Наталья Годунко на самоизоляции не теряет время и овладевает новой профессией – рисование. Спортсменка показала некоторые из своих работ. Наталья признается, что ей больше всего нравятся работы 1-3.

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Нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев вспомнил славные годы в донецком "Шахтере". Футболист выложил фото чемпионского состава, подписав снимок: "Fantastic team! good memory! great family! never give up".

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А велогонщица Яна Беломоина показала, как выглядела в детстве. на снимке юная Яна вместе со своим братом. Также для сравнения есть их фото уже повзрослевших.

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Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко решил на карантине заняться полезным делом и начал ремонт. "Карантинный ремонт. Совмещаю полезное с...полезным. Ремонт- это отличная тренировка, всех групп мышц. А как вы коротаете свое время?", – шутит футболист, вооружившийся гвоздодером и топором.

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Александр Алиев в последнее время активизировался в соцсетях и теперь стало известно почему. Алиев метит на место президента Украины! В комментариях шутку поддержали Артем Милевский и Ярослав Ракицкий.

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Игрок сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Безус во время карантина отпраздновал день рождения сына Кирилла.

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Еще одна наша гимнастка Влада Никольченко вспомнила лето и поделилась снимком, на котором девушка позирует на фоне колеса обозрения в Дубае.

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Боксер Сергей Деревянченко показал экстремальное видео с прогулки в округе американского городка Хантер. Боксер вместе с сыном прыгают по камням, а под ногами у них бурлит река. Как признался сам спортсмен в комментариях ниже, вода там – ледяная. Также боксеру посоветовали посетить в городе украинскую церковь и улицу.

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А другой наш боксер Тарас Шелестюк показал видео увлекательной тренировки на вершине горы. "Сколько ударов вы насчитали за 4 секунды?! С каждым годом становлюсь только быстрее, сильнее и выносливей!", – подписал видео боксер.

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Смотрите, как тренируются украинские спортсмены во время карантина:

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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карантин Евгений Селезнев Роман Безус Александр Алиев Евгений Левченко Тарас Шелестюк Сергей Деревянченко Яна Беломоина украинские спортсмены Наталья Годунко Василий Вирастюк Влада Никольченко

Источник: Сегодня|Спорт

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