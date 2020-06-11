30 футболистов лондонского "Арсенала" встали на колено перед началом матча

Футболисты лондонского "Арсенала" и их тренер Микель Артета, всего 30 человек, перед товарищеским матчем с "Брентфордом" (2:3) поддержали акцию Black Lives Matter ("Жизни черных важны") против расизма. Игроки надели черные футболки с антирасистскими лозунгами, а также встали на колено, почтив память Джоржа Флойда.

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На футболках игроков лондонского "Арсенала" были надписи, гласящие: "Жизни чернокожих имеют значение", "Я не могу дышать", "Молчание – это жестокость", "Я не черный, но я с вами", "Мы за перемены", "Моя кожа – это не преступление".

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Напомним, в США и других странах уже несколько недель проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина умер в результате действий белого полицейского, который во время задержания несколько минут давил коленом на его шею.

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