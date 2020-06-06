Чемпион мира по боксу на костылях протестовал на улицах Британии: что случилось с Джошуа

"Его потом дополнительно проверят", - сообщили в команде бойца

Британский чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа принял участие в протесте против расовой дискриминации Black Lives Matter в Уотфорде на костылях. И тут же озадачил любителей бокса своим состоянием. Ранее чемпион мира по боксу покатался на самокате по Лондону с подозрением на травму.

"Энтони почувствовал легкое покалывание в колене во время тренировки. Брекет – это мера предосторожности по рекомендации врача. Потом его дополнительно проверят, но пока нет никаких серьезных опасений", – рассказал медиаресурсу Metro источник из лагеря Джошуа.

Энтони Джошуа во время акции протеста / Фото: Reuters

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Энтони Джошуа во время акции протеста / Фото: Reuters

Напомним, что массовые протесты и демонстрации начались в США после смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. А теперь проходят и на других континентах. Мы сообщали, что и украинская звезда НБА принял участие в протестах в США.

Отметим, что в мае Джошуа согласился биться с Пулевым при пустых трибунах. Однако бой был перенесен из-за пандемии коронавируса, и дата встречи с претендентом от IBF пока что неизвестна.

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Видео: Reuters

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