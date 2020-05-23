От кого собралась защищаться? Жену футболиста "Арсенала" задержали в аэропорту с пистолетом

Жену защитника лондонского "Арсенала" Сеада Колашинаца Беллу задержали в лондонском аэропорту. Она попыталась провезти пистолет-электрошокер, сообщает The Sun. Девушка заранее направила письмо в компанию-перевозчик с вопросом о том, может ли она провезти оружие на борту, но ответ получила уже в Англии.

Ее могли отправить в тюрьму на полгода – ее разрешение не действует на территории Британии, а сам шокер находится под запретом. В итоге с помощью адвоката футболиста она все же прошла через границу без юридических последствий.

Неизвестно, от кого собиралась защищаться красотка, но, скорее всего, девушка решила приобрести средство для самообороны после случая, случившегося с ее мужем. Напомним, прошлым летом на Сеада Колашинаца и Месута Озила напали грабители прямо на улице. Сеад проявил мужество и бросился на грабителя, пока немец убегал.

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В итоге полиция быстро задержала злоумышленников. В итоге один из них был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Яркие фото со страницы супруги Сеада Колашинаца:

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Ранее мы писали, что беременная жена легенды украинского футбола 70-летнего Конькова показала первые фото с "животиком". Мария Конькова не понимает, почему ей всюду уступают очередь. "Чтобы мыши не завелись", – объясняют фолловеры.

А жена скандального украинского футболиста взорвала Сеть шаловливыми ножками с дочкой-кокеткой. Гимнастка Анна Габовда, танцевавшая в балете Софии Ротару, поразила совместным выступлением с дочерью.

Смотрите, как забивает Сеад Колашинац:

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