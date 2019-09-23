30 городов "Давай, играй!": открыты еще две площадки в рамках проекта

Белицкое Донецкой области стало 30-м пунктом проекта, открытие же еще одной локации в Бурштыне посетил Тотовицкий

"Давай, играй!" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В выходные были открыты еще две площадки в рамках проекта по развитию массового детского футбола "Давай, играй!"



21 сентября к "Давай, играй!" присоединился город Белицкое (Донецкая область), который стал уже 30-м населенным пунктом Украины, где реализуется проект. На церемонии открытия площадки ребята тренировались под руководством легендарного наставника Академии "Шахтера" Анатолия Скирчука и провели свой первый матч.

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Тренировки в Белицком будут проходить на базе Городского стадиона. Бесплатно заниматься футболом с тренером-администратором здесь смогут порядка 60 детей в возрасте от 7 до 12 лет.





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А 22 сентября была открыта еще одна локация для занятий футболом в городе Бурштыне (Ивано-Франковская область). Это событие посетил полузащитник "Шахтера" Андрей Тотовицкий, который провел с ребятами первую тренировку и показал несколько профессиональных упражнений, а затем устроил для детей автограф- и фотосессию.



Вторая площадка в Бурштыне расположена на базе общеобразовательной школы номер 2 (ул. Сечевых Стрельцов, 18). Примерно 80 девчонок и мальчишек смогут заниматься здесь футболом на совершенно новом современном тренировочном поле.

Как мы писали ранее, "Шахтер" на Гагарина улетел в отрыв от "Десны". Обыграв в чемпионате Украины черниговскую команду, "горняки" оторвались от второго места на космическое расстояние в 10 очков. При этом капитан дончан Тайсон отметился уже шестым в нынешнем сезоне ассистом.

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